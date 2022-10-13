سياسة
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أمير قطر يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية التركية-القطرية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصل الخميس، إلى إسطنبول في زيارة عمل يترأس خلالها مع الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. وتُعقد اجتماعات اللجنة كل عام وهي آلية للتشاور حول العلاقات بين البلدين.
أمير قطر يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية التركية-القطرية
أمير قطر خلال حضوره مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) في أستانا - كازاخستان 13 أكتوبر /تشرين الأول 2022 / AA
13 أكتوبر 2022

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، إلى مدينة إسطنبول التركية، في زيارة عمل.

وذكر الديوان الأميري في بيان أن "الأمير تميم يترأس خلال الزيارة مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية".

وأضاف البيان: "ستتناول الدورة الثامنة سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم".

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين، في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتُعقد كل عام اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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