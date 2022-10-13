سياسة
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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً آخر وطائراتها الحربية تقترب من جارتها الجنوبية
قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن حوالي 12 طائرة حربية كورية شمالية حلّقت على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية الخميس. يأتي ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ.
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً آخر وطائراتها الحربية تقترب من جارتها الجنوبية
مواقع الحراسة الكورية الجنوبية والشمالية بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في باجو / Others
13 أكتوبر 2022

حلّقت نحو 12 طائرة حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية الخميس، ما دفع سيول إلى إرسال مقاتلات، بحسب ما أعلنت وكالة يونهاب.

وجاء ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ. وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع.

ونقلت وكالة يونهاب عن رئيس الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه جرى رصد 10 مقاتلات أثناء تحليقها على مسافة 25 كلم شمال الحدود بين الكوريتين، بين الساعة 10,30 مساء الخميس و0,20 بعد منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، متجاوزة الخط الذي يُفعّل بشكل تلقائي رداً من الجنوب.

وأرسلت سيول طائرات عسكرية من بينها F-35A المقاتلة حسب ما نقلت يونهاب عن رئاسة الأركان المشتركة.

في المقابل، اتهمت كوريا الشمالية الجمعة سيول بتنفيذ "عمل استفزازي" قرب حدودهما المشتركة وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي "يثير توتراً عسكرياً"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق الخميس "نيران المدفعية لنحو عشر ساعات قرب منطقة الدفاع المتقدمة التابعة للفيلق الخامس بالجيش الشعبي الكوري".

والأربعاء أجرت بيونغ يانغ تجارب على صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون، وفق وسائل إعلام رسمية.

ووصفت بيونغ يانغ اختباراتها الصاروخية الأخيرة بأنها تمارين نووية تكتيكية تحاكي السيطرة على مطارات ومنشآت عسكرية في كوريا الجنوبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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