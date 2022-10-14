سياسة
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واشنطن: قرار أوبك+ دعمٌ عسكري لروسيا له تداعيات على العلاقات مع الرياض
اعتبر متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قرار منظمة أوبك+ خفض إنتاج النفط "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للحرب الروسية على أوكرانيا، فيما قال الرئيس الأمريكي بايدن إن القرار سيكون له تداعيات على العلاقات مع الرياض.
واشنطن: قرار أوبك+ دعمٌ عسكري لروسيا له تداعيات على العلاقات مع الرياض
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أن الولايات المتحدة ستراجع تداعيات قرار أوبك+ بقيادة السعودية على العلاقات الأمريكية-السعودية / Reuters
14 أكتوبر 2022

اعتبر البيت الأبيض أن قرار منظمة أوبك+ خفض إنتاج النفط "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

وقال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في تصريحات للصحفيين إن القرار هو "بالتأكيد شكل من أشكال الدعم الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين" لأنه يسمح له "بمواصلة تمويل آلة الحرب الخاصة به".

وأضاف كيربي أن أكثر من دولة عضو في منظمة أوبك+ عارضت مسعى السعودية لخفض الإنتاج وأن تلك الدول شعرت بأنها مدفوعة إلى التصويت، مشيراً إلى أنه لن يكشف عن هوية تلك الدول الأعضاء ليدع لها المجال للتعبير عن مواقفها بنفسها.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدمت للسعودية تحليلاً يظهر أنه لا يوجد أساس سوقي لخفض إنتاج النفط قبل أن تقرر أوبك+ ذلك، في حين رفضت الرياض اتهامات واشنطن بأن القرار ناتج عن دوافع سياسية مؤكدة أنه قرار "اقتصادي بحت".

وقال وزير الخارجية السعودي في بيان اليوم الخميس إن قرار أوبك+ حصل على موافقة بالإجماع، وأخذ في الاعتبار التوازن بين العرض والطلب واستهدف الحد من اضطرابات السوق.

ورد البيت الأبيض على تصريحات الرياض قائلاً: "يمكن لوزارة الخارجية السعودية أن تحاول المناورة أو صرف الانتباه، لكن الحقائق بسيطة وخفض الإنتاج سيزيد عوائد روسيا ويحد من فاعلية العقوبات المفروضة على موسكو بعد أن غزت أوكرانيا في فبراير/شباط".

بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستراجع تداعيات قرار أوبك+ بقيادة السعودية على العلاقات الأمريكية-السعودية.

وانتقد بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد القرار، قائلاً: "لا نشعر بخيبة أمل عميقة فحسب، بل نعتقد أنه قصر نظر وكما أوضح الرئيس جو بايدن يجب أن تكون عواقب لهذا القرار".

وكان الرئيس الأمريكي بايدن صرح بأنه سيتحدث مع السعودية بشأن أسعار الطاقة مؤكداً أن القرار سيكون له تداعيات.

وأشار بلينكن إلى أن السعوديين أبلغوا الولايات المتحدة "سراً وعلانية" عزمهم خفض إنتاج النفط، رغم علمهم بأن هذا القرار سيزيد الإيرادات الروسية.

وأضاف أن واشنطن تعتبر القرار "اتجاهاً خاطئاً"، مشيراً إلى أن الوقت الحالي "ليس مناسباً" لسحب الطاقة من السوق لعدة أشهر.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلن تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يومياً بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10%، قبل أن تتراجع قليلاً الأسبوع الجاري.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المؤلفة من 13 عضواً وحلفاؤها، الذين من ضمنهم روسيا، الأسبوع الماضي الإنتاج المستهدف بمقدار مليونَي برميل يومياً بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على الرغم من اعتبار وجود شح في الإمدادات العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10%، قبل أن تتراجع قليلاً الأسبوع الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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