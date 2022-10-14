سياسة
2 دقيقة قراءة
"حرب ضد الليبرالية".. ألمانيا تتهم روسيا بشن حرب ضد الغرب
قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بوتين يشن "حرباً ضد الديمقراطية الليبرالية، وضد النظام الدولي القائم على القواعد وضد الحرية والتقدم".
"حرب ضد الليبرالية".. ألمانيا تتهم روسيا بشن حرب ضد الغرب
شولتز قال إن حرب أوكرانيا هي حرب ضد أسلوب حياتنا، وضد ما يسميه بوتين الغرب الجماعي / AP
14 أكتوبر 2022

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتهمه بشن "حرب" ضد الغرب والنظام الدولي القائم على القواعد.

وقال شولتز في فيديو مسجل أثناء مشاركته في قمة الحوكمة المتطورة المنعقدة في برلين إن الحرب الروسية "ليست فقط حول أوكرانيا، لكنهم -بوتين ومساعديه- يعتبرون الحرب ضد أوكرانيا جزءاً من حرب أكبر".

وأضاف: "هذه حرب ضد الديمقراطية الليبرالية وضد النظام الدولي القائم على القواعد وضد الحرية والتقدم".

وأشار إلى أن هذه "حرب ضد أسلوب حياتنا، وضد ما يسميه بوتين الغرب الجماعي".

وتأتي تصريحات شولتز بعد أيام من شن روسيا موجة ضربات صاروخية ضد أوكرانيا في أعقاب تفجير جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم السبت الماضي.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us