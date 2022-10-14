انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتهمه بشن "حرب" ضد الغرب والنظام الدولي القائم على القواعد.

وقال شولتز في فيديو مسجل أثناء مشاركته في قمة الحوكمة المتطورة المنعقدة في برلين إن الحرب الروسية "ليست فقط حول أوكرانيا، لكنهم -بوتين ومساعديه- يعتبرون الحرب ضد أوكرانيا جزءاً من حرب أكبر".

وأضاف: "هذه حرب ضد الديمقراطية الليبرالية وضد النظام الدولي القائم على القواعد وضد الحرية والتقدم".

وأشار إلى أن هذه "حرب ضد أسلوب حياتنا، وضد ما يسميه بوتين الغرب الجماعي".

وتأتي تصريحات شولتز بعد أيام من شن روسيا موجة ضربات صاروخية ضد أوكرانيا في أعقاب تفجير جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم السبت الماضي.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.