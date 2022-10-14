استشهد فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "وصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي"، ثم أعلنت لاحقاً عن شهيد واحد بعد إنعاش قلب مصاب في حالة الخطر الشديد.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة جنين من عدة مداخل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني.

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية.​​​​​​​

وعلى ضوء ذلك حذرت الرئاسة الفلسطينية من "انفجار شامل" في حال استمر التصعيد الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "استمرار التصعيد بهذا الشكل سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل ونقطة اللا عودة، ما يترتب عليه تبعات مدمرة للجميع".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت بوقت سابق أن التوترات التي تشهدها الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري أسفرت عن استشهاد أكثر من 114 فلسطينياً.

كما حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند من جانبه أيضاً، من أن تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة "يغذي مناخاً من الخوف والكراهية والغضب" وسيؤدي إلى "تدهور الوضع الأمني".