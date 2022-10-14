سياسة
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مطالبة بسجنه 5 أعوام.. تهم احتيال تطارد نيمار على خلفية انتقاله إلى برشلونة
لا تزال تهم الفساد والاحتيال تلاحق النجم البرازيلي نيمار على خلفية صفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني من فريق سانتوس عام 2013، في حين ينفي نيمار ارتكاب أي مخالفات.
مطالبة بسجنه 5 أعوام.. تهم احتيال تطارد نيمار على خلفية انتقاله إلى برشلونة
نيمار في أثناء مباراة بين فريقَي باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي / AP
14 أكتوبر 2022

طالبت شركة الاستثمار البرازيلية "دي.آي.إس" بحبس نيمار لمدة خمس سنوات، وذلك قبل محاكمته الأسبوع المقبل، بتهم احتيال وفساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى برشلونة من سانتوس في 2013.

ووجِّهت اتهامات إلى والد نيمار ووالدته وشركة مملوكة للعائلة في القضية إضافة لمدير سانتوس السابق أوديليو رودريجيز، ورئيس برشلونة في ذلك الوقت ساندرو روسيل ونائبه جوسيب ماريا بارتوميو.

وتنبع القضية من شكوى قدمتها مجموعة الاستثمار البرازيلية (دي.آي.اس) التي كانت تملك جزءاً من حقوق انتقال نيمار قالت فيها إنها تلقت أموالاً أقل مما كان يحق لها عندما انضم نيمار إلى برشلونة.

وأجريت تحقيقات في إسبانيا والبرازيل حول ما إذا كان قد جرى إخفاء أي جزء من رسوم الانتقال.

ونفى نيمار ارتكاب أي مخالفات لكن في عام 2017 رفضت المحكمة العليا الإسبانية طعون اللاعب ووالديه وشركة العائلة والناديين مما مهد الطريق أمام المحاكمة.

وقالت مؤسسة بيكر مكينزي للاستشارات القانونية والمحاماة التي ستدافع عن نيمار وعائلته في المحاكمة إنها ستدفع بأن المحاكم الإسبانية "تفتقر إلى الولاية القضائية لمقاضاة عائلة نيمار لأن صفقة الانتقال تتعلق بلاعب ومواطنين من البرازيل".

ونفى روسيل في السابق ارتكاب أي مخالفات، ورفض برشلونة وفريق الدفاع عن بارتوميو التعليق على القضية.

كما طالبت الشركة البرازيلية بفرض عقوبات بالسجن على روسيل وبارتوميو، وغرامة قدرها 149 مليون يورو (144 مليون دولار).

ويريد الادعاء الإسباني سجن نيمار لمدة عامين مع دفع غرامة قدرها عشرة ملايين يورو وسجن روسيل لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 8.4 يورو على النادي الإسباني.

وقالت المحكمة في برشلونة حيث ستعقد الجلسة إن نيمار سيتعين عليه المثول شخصياً يوم الاثنين في أول أيام المحاكمة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيطلب منه البقاء طوال جلسات المحاكمة التي قد تستغرق أسبوعين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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