سياسة
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التقى نظيره اليوناني.. أقار: نحن حليفان بالناتو وعلينا حل مشكلاتنا بأنفسنا
شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال لقائه نظيره اليوناني الخميس في بروكسل على أهمية الحوار وضرورة عقد لقاءات مكثفة بين مسؤولي البلدين لحل المشكلات العالقة بينهما في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.
التقى نظيره اليوناني.. أقار: نحن حليفان بالناتو وعلينا حل مشكلاتنا بأنفسنا
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس / AA
14 أكتوبر 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار لنظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس أهمية عقد لقاءات مكثفة أكثر وزيادة الحوار بين البلدين في إطار علاقات حسن الجوار.

جاء ذلك في معرض حديثه للصحفيين عن لقائه مع باناجيوتوبولوس الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال أقار إنه التقى باناجيوتوبولوس في ظل تصاعد التوتر بين تركيا واليونان ببحر إيجة.

وأشار إلى أن تركيا تؤكد دائماً إمكانية حل المشكلات في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والطرق والأساليب السلمية والحوار.

وتابع: "شددت خلال اللقاء على أهمية الاجتماع بشكل مكثف أكثر وزيادة الحوار في إطار علاقات حسن الجوار".

وأوضح أن علاقات حسن الجوار والعلاقات الدولية هي الأساس فيما يتعلق بحل المشكلات.

وأضاف: "نحن دولتان حليفتان داخل الناتو، وعلينا أن نحل مشكلاتنا بأنفسنا. لهذا السبب يظهر الحوار أداةً لا غنى عنها لنا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب في وقت سابق من هذا الأسبوع من الاتحاد الأوروبي دعوة اليونان إلى حوار ثنائي مع تركيا بدلاً من "دعم المبادرات غير العادلة وغير القانونية" بشأن مشكلات شرقي المتوسط وبحر إيجة.

وأعرب الرئيس التركي عن رغبة بلاده في حل مشكلات شرقي المتوسط وإيجة في إطار القانون الدولي.

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعداً في التوتر بين أنقرة وأثينا بعد أن رصدت طائرات مسيرة تركية نقل اليونان 23 مدرعة إلى جزيرة مدللي (لسبوس) و18 مدرعة أخرى إلى سيسام (ساموس) يومَي 18 و21 سبتمبر/أيلول.

واحتجت تركيا في 26 سبتمبر/أيلول لدى اليونان والولايات المتحدة على خلفية نشر المدرعات أمريكية المنشأ في الجزيرتين منزوعتي السلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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