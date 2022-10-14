قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أصدر تعليمات لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية بالعمل مع الجهات المعنية في شركة غازبروم الروسية لإنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز في منطقة تراقيا شمال غربي تركيا.

وأضاف أن الدولتين "ستبدآن العمل فوراً" على مقترح بوتين نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "دون انتظار".

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين في الطائرة في أثناء عودته من العاصمة الكازاخستانية أستانا بعد مشاركته في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا).

وقال أردوغان: "سنُنشئ مركز الغاز في تركيا بالمكان الأنسب بمشيئة الله، ولدينا مركز توزيع وطني لكن الجديد سيكون دولياً".

وأشار إلى أنه ونظيره الروسي بوتين أعطيا التعليمات للمؤسسات المعنية في البلدين من أجل العمل المشترك في هذا الخصوص.

وأوضح أنّ وزارة الطاقة التركية ستعمل مع الجانب الروسي من أجل دراسة إنشاء مركز الغاز وعرض النتائج، قائلاً: "سنتخذ بعدها خطوات ولا مجال للانتظار بهذا الخصوص".

وشدّد على أنّ تركيا ستتخذ كل الخطوات اللازمة على الصعيد الأمني من أجل مركز توزيع الغاز الطبيعي.

وكان الرئيس الروسي بوتين اقترح إنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز في تركيا، مشيراً إلى أن تركيا هي أفضل طريق لإعادة توجيه إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بعد التسريبات في خطَّيْ أنابيب نورد ستريم.

وحول العلاقات مع كازاخستان أكد أن البلدين حددا خارطة للطريق من أجل المرحلة المقبلة. واتفقا على تعميق العلاقات في كل المجالات.

وأشار إلى توقيع 6 اتفاقيات جديدة في زيارته الأخيرة و14 اتفاقية في زيارته الماضية، من شأنها تعزيز العلاقات بشكل كبير بين البلدين.

وبخصوص قرار رفع الشروط المتعلقة ببيع تركيا مقاتلات F-16 قال أردوغان إن التطورات الأخيرة والخطوات المُتّخذة مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية تُظهر حدوث تغيّر ما في بعض الملفات.

وأكّد أردوغان أن أنقرة تجري المحادثات اللازمة مع الجانب الأمريكي في هذا الإطار، وذكر أنه بحث الموضوع مؤخراً مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس أردوغان إلى زيارة وفد من حزب العدالة والتنمية التركي إلى واشنطن من أجل إجراء لقاءات في الكونغرس بشأن قضية المقاتلات.

وشدّد على أن أنقرة تحرص من خلال هذه اللقاءات على إبقاء العلاقات دافئة بين البلدين، وأنها ستواصل هذا الأمر.

والثلاثاء الماضي عقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة لتحديد الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن ميزانية الدفاع للعام القادم.

وخلال الجلسة جرى إخراج ملحقين مطروحين من قبل السيناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز والسيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن يجعلان بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات F-16 لتركيا مرتبطاً بشروط.

وبعد استكمال مجلس الشيوخ مشروع القانون، سيجري تحويله إلى نص مشترك مع نسخة مجلس النواب ثم إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن للموافقة عليه.

وحول خطوات اليونان بتسليح بعض الجزر في بحر إيجة، مخالفة للاتفاقات المُبرمة بين البلدين، أكد أردوغان أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة كافة للتعامل مع الأمر، مشيراً إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يبحث الأمر مع نظرائه في حلف الناتو خلال اجتماعاتهم في بروكسل.