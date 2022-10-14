سياسة
4 دقيقة قراءة
أردوغان: بدأنا العمل فوراً مع روسيا على إنشاء مركز دولي بتركيا لتوزيع الغاز
أكد الرئيس التركي أن بلاده تعمل مع روسيا على إنشاء مركز دولي لتوزيع الطاقة بتركيا، قائلاً إن الدولتين "ستبدآن العمل فوراً" على مقترح بوتين نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "دون انتظار".
أردوغان: بدأنا العمل فوراً مع روسيا على إنشاء مركز دولي بتركيا لتوزيع الغاز
أردوغان: بدأنا العمل فوراً مع روسيا على إنشاء مركز دولي بتركيا لتوزيع الغاز / Reuters
14 أكتوبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أصدر تعليمات لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية بالعمل مع الجهات المعنية في شركة غازبروم الروسية لإنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز في منطقة تراقيا شمال غربي تركيا.

وأضاف أن الدولتين "ستبدآن العمل فوراً" على مقترح بوتين نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "دون انتظار".

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين في الطائرة في أثناء عودته من العاصمة الكازاخستانية أستانا بعد مشاركته في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا).

وقال أردوغان: "سنُنشئ مركز الغاز في تركيا بالمكان الأنسب بمشيئة الله، ولدينا مركز توزيع وطني لكن الجديد سيكون دولياً".

وأشار إلى أنه ونظيره الروسي بوتين أعطيا التعليمات للمؤسسات المعنية في البلدين من أجل العمل المشترك في هذا الخصوص.

وأوضح أنّ وزارة الطاقة التركية ستعمل مع الجانب الروسي من أجل دراسة إنشاء مركز الغاز وعرض النتائج، قائلاً: "سنتخذ بعدها خطوات ولا مجال للانتظار بهذا الخصوص".

وشدّد على أنّ تركيا ستتخذ كل الخطوات اللازمة على الصعيد الأمني من أجل مركز توزيع الغاز الطبيعي.

وكان الرئيس الروسي بوتين اقترح إنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز في تركيا، مشيراً إلى أن تركيا هي أفضل طريق لإعادة توجيه إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بعد التسريبات في خطَّيْ أنابيب نورد ستريم.

وحول العلاقات مع كازاخستان أكد أن البلدين حددا خارطة للطريق من أجل المرحلة المقبلة. واتفقا على تعميق العلاقات في كل المجالات.

وأشار إلى توقيع 6 اتفاقيات جديدة في زيارته الأخيرة و14 اتفاقية في زيارته الماضية، من شأنها تعزيز العلاقات بشكل كبير بين البلدين.

وبخصوص قرار رفع الشروط المتعلقة ببيع تركيا مقاتلات F-16 قال أردوغان إن التطورات الأخيرة والخطوات المُتّخذة مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية تُظهر حدوث تغيّر ما في بعض الملفات.

وأكّد أردوغان أن أنقرة تجري المحادثات اللازمة مع الجانب الأمريكي في هذا الإطار، وذكر أنه بحث الموضوع مؤخراً مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس أردوغان إلى زيارة وفد من حزب العدالة والتنمية التركي إلى واشنطن من أجل إجراء لقاءات في الكونغرس بشأن قضية المقاتلات.

وشدّد على أن أنقرة تحرص من خلال هذه اللقاءات على إبقاء العلاقات دافئة بين البلدين، وأنها ستواصل هذا الأمر.

والثلاثاء الماضي عقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة لتحديد الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن ميزانية الدفاع للعام القادم.

وخلال الجلسة جرى إخراج ملحقين مطروحين من قبل السيناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز والسيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن يجعلان بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات F-16 لتركيا مرتبطاً بشروط.

وبعد استكمال مجلس الشيوخ مشروع القانون، سيجري تحويله إلى نص مشترك مع نسخة مجلس النواب ثم إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن للموافقة عليه.

وحول خطوات اليونان بتسليح بعض الجزر في بحر إيجة، مخالفة للاتفاقات المُبرمة بين البلدين، أكد أردوغان أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة كافة للتعامل مع الأمر، مشيراً إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يبحث الأمر مع نظرائه في حلف الناتو خلال اجتماعاتهم في بروكسل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us