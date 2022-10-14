يستعد البريطانيون لاحتمالات "انقطاع الكهرباء" عن طريق تخزين المولدات والمشاعل المحمولة، بالإضافة إلى الملابس الشتوية والملابس الداخلية الحرارية والشموع.

وحذّرت شبكة الكهرباء الوطنية هذا الشهر من أن بريطانيا قد تواجه "انقطاعاً مخططاً" للتيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات عن المنازل والشركات هذا الشتاء إذا لم تستطع استيراد الكهرباء من أوروبا.

وقالت إنه يجب جلب ما يكفي من الواردات لتزويد محطات الطاقة التي تعمل بالغاز بالوقود.

من جانبها قالت شركة "تولستيشن" التابعة لـ"لترافيس بيركينز" أكبر شركات بيع التجزئة في مجال أدوات البناء في بريطانيا الجمعة، إن مقارنة البيانات بين أول 11 يوماً من أكتوبر/تشرين الأول 2021 ونفس الفترة من هذا العام كشفت زيادة بنسبة 203% في مبيعات المولدات وزيادة بنسبة 43% بمبيعات المشاعل.

وذكر متحدث باسم تولستيشن "على الرغم من أنه ليس من المؤكد أن الشبكة الوطنية ستلجأ إلى قطع التيار الكهربائي هذا الشتاء، فمن الواضح أن العملاء يستعدون لهذا السيناريو الأسوأ"، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام المولدات لتشغيل المعدات الكهربائية مثل المصابيح وأجهزة التدفئة والتلفزيونات.

وتتفق بيانات تولستيشن مع تقرير هذا الأسبوع من شركة "كانتار" للأبحاث التسويقية حيث ذكر أن البريطانيين يخزنون الشموع والأغطية الثقيلة.

كما ذكرت سلسلة جون لويس للمتاجر متعددة الأقسام الأسبوع الماضي أن الناس يخزنون ملابس داخلية حرارية وقفازات وأردية.

وفي الآونة الأخيرة تأثر اقتصاد بريطانيا بفعل أزمة الطاقة التي تواجهها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتصاعدت درجة التشاؤم باتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود، وتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الأخير من العام الحالي وأن يستمر حتى أوائل عام 2024.