قال وزير الخارجية التركي يوم الجمعة إن تركيا لديها القدرة بالفعل على أن تكون "مركزاً للغاز الطبيعي" المتجه إلى أوروبا على التوازي مع ما اقترحه الرئيس الروسي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مولود جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي في إسطنبول إلى جانب نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن تركيا مستعدة لأن تصبح "مركزاً للطاقة".

وصرّح جاوش أوغلو بأنه يريد أن تكون "تركيا مكاناً آمناً لخطوط نقل الغاز إلى أوروبا".

وأضاف: "تأسيس مركز الطاقة في تركيا يعتمد على مدى الطلب من السوق الأوروبي".

وعلى هامش اجتماع في كازاخستان هذا الأسبوع تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كيفية عمل البلدين بشكل مشترك لبناء مركز للغاز الطبيعي في منطقة تراقيا التركية.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن تركيا تريد التعامل مع أزمة الطاقة في أوروبا، مشيراً إلى أن ضعف أوروبا يتعارض مع مصالح تركيا.