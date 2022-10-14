سياسة
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اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في أستانا
عقد وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا لقاء بأستانا اتفقت فيه الأطراف الثلاثة على تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة لإعداد معاهدة للسلام بين باكو ويريفان.
اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في أستانا
لقاء بين وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وأذربيجان جيهون بيراموف، وأرمينيا أرارات ميرزويان / AA
14 أكتوبر 2022

شهدت العاصمة الكازاخستانية أستانا لقاء ثلاثياً جمع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وأذربيجان جيهون بيراموف، وأرمينيا أرارات ميرزويان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية بأن لافروف أكد خلال اللقاء الثلاثي أن فتح خطوط النقل بين أذربيجان وأرمينيا وإعداد معاهدة السلام وترسيم الحدود بين البلدين مطروحة على أجندتهم.

بدوره ذكر بيان للخارجية الأذربيجانية أن بيراموف التقى ميرزويان في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في جنيف وعرض عليه "العناصر الأساسية لمعاهدة السلام"، مبيناً له أن باكو تنتظر رد يريفان بهذا الخصوص.

من جانبها قالت الخارجية الأرمينية في بيان إن ميرزويان أكد خلال اللقاء الثلاثي ضرورة تفعيل آلية مراقبة دولية من أجل منع وقوع اشتباكات جديدة على الحدود بين البلدين.

كما اتفق المجتمعون على مواصلة عقد اللقاءات الثلاثية خلال المرحلة المقبلة أيضاً.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

​​​​​​​وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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