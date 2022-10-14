أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، وجود "توافق تام" في وجهات النظر مع تركيا في القضايا المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، في إسطنبول عقب انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، نقلته قناة "الجزيرة" الفضائية.

وقال الوزير القطري، إن "نتائج المباحثات كانت بنّاءة، واتفقنا على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوير المستمر لها اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً".

ومن ناحية أخرى، أدان التصعيد الإسرائيلي اليومي والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ورحب الوزير القطري بتوقيع الفصائل الفلسطينية المختلفة على "إعلان الجزائر" الرامي إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وفي الشأن الليبي، قال الوزير محمد بن عبد الرحمن: "نشدد على أهمية وحدة أراضي ليبيا، وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات".

وأضاف في موضوع آخر، أن قطر "تود أن يكون هناك حل سياسي فعلي لإنهاء معاناة الشعب السوري".

وتابع: "لا نريد للملف النووي الإيراني ولقضيتي سوريا وليبيا أن تتأثر بالتصعيد في أوكرانيا".

كما شدد وزير الخارجية القطري على موقف بلاده الثابت برفض انتهاك سيادة أوكرانيا ودعم اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب.

وذكر أن قطر لديها موقف واضح تجاه ما يحدث في أوكرانيا، وأنها لاعب رئيسي في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن اللقاء الذي انعقد بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش قضايا ثنائية وإقليمية عدة.

والخميس، أجرى أمير قطر مباحثات هي الأولى من نوعها مع الرئيس الروسي، على هامش أعمال قمة مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا) الذي عُقد في أستانا عاصمة كازاخستان.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي وسوق الطاقة.