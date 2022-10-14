سياسة
3 دقيقة قراءة
قطر تؤكد "التوافق التام" في وجهات النظر مع تركيا حول قضايا المنطقة
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، إن نتائج المباحثات التي أجراها مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو في إسطنبول، كانت بنّاءة، مؤكداً وجود "توافق تام" في وجهات النظر بين قطر وتركيا في القضايا المختلفة.
قطر تؤكد "التوافق التام" في وجهات النظر مع تركيا حول قضايا المنطقة
قطر تؤكد "التوافق التام" في وجهات النظر مع تركيا حول قضايا المنطقة / AA
14 أكتوبر 2022

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، وجود "توافق تام" في وجهات النظر مع تركيا في القضايا المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، في إسطنبول عقب انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، نقلته قناة "الجزيرة" الفضائية.

وقال الوزير القطري، إن "نتائج المباحثات كانت بنّاءة، واتفقنا على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوير المستمر لها اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً".

ومن ناحية أخرى، أدان التصعيد الإسرائيلي اليومي والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ورحب الوزير القطري بتوقيع الفصائل الفلسطينية المختلفة على "إعلان الجزائر" الرامي إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وفي الشأن الليبي، قال الوزير محمد بن عبد الرحمن: "نشدد على أهمية وحدة أراضي ليبيا، وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات".

وأضاف في موضوع آخر، أن قطر "تود أن يكون هناك حل سياسي فعلي لإنهاء معاناة الشعب السوري".

وتابع: "لا نريد للملف النووي الإيراني ولقضيتي سوريا وليبيا أن تتأثر بالتصعيد في أوكرانيا".

كما شدد وزير الخارجية القطري على موقف بلاده الثابت برفض انتهاك سيادة أوكرانيا ودعم اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب.

وذكر أن قطر لديها موقف واضح تجاه ما يحدث في أوكرانيا، وأنها لاعب رئيسي في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن اللقاء الذي انعقد بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش قضايا ثنائية وإقليمية عدة.

والخميس، أجرى أمير قطر مباحثات هي الأولى من نوعها مع الرئيس الروسي، على هامش أعمال قمة مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا) الذي عُقد في أستانا عاصمة كازاخستان.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي وسوق الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us