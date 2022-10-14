سياسة
5 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: علينا العمل معاً لمعرفة أبعاد مشروع مركز الغاز الدولي في تركيا
أكد وزير الخارجية التركي أنّه يجب دراسة مسألة العرض والطلب وعدد الدول الأوروبية الجاهزة للتزود بالغاز من مشروع مركز الغاز الدولي، والعمل من أجل الوقوف على كل الأبعاد لإنجاح هذا المشروع.
جاوش أوغلو: علينا العمل معاً لمعرفة أبعاد مشروع مركز الغاز الدولي في تركيا
مولود جاوش أوغلو يؤكد العمل سوية من أجل الوقوف على جميع الأبعاد المتعلقة بمشروع مركز الغاز الدولي / AA
14 أكتوبر 2022

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أهمية العمل سويةً من أجل الوقوف على جميع الأبعاد المتعلقة بمشروع مركز الغاز الدولي في تركيا، الذي تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لجاوش أوغلو الجمعة، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش اجتماع اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية رفيعة المستوى.

وأشار جاوش أوغلو إلى أنّ المشروع بحاجة إلى العمل بما فيها الاستثمارات قائلاً : "تبقى مسألة عرضٍ وطلب، كم عدد الدول الأوروبية- نتحدث عن جنوب شرق أوروبا وأوروبا الغربية- الجاهزة للتزود بالغاز من هذا المشروع؟ يجب العمل سوية من أجل الوقوف على كل الأبعاد"

ومن جانب آخر أشار إلى أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأسان الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية التركية القطرية رفيعة المستوى، التي من المنتظر أن تشهد توقيع 12 اتفاقية في مجالات التجارة والإعلام والاتصالات والثقافة والمساعدات الإنسانية وغيرها، واحدة منها بيان مشترك للدولتين.

وشكر جاوش أوغلو الجانب القطري لمده يد العون لتركيا في الحرائق التي شهدتها غاباتها الصيف الماضي.

وأكد تطور العلاقات بين البلدين ووصول حجم التجارة في الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري إلى نحو 1.2 مليار دولار، متوقعاً تجاوز المليارين حتى نهاية العام.

إلغاء شروط بيع "F-16" لتركيا من مشروع قانون أمريكي

وفي معرض رده على سؤال حول إلغاء الشروط الخاصة ببيع طائرات "F-16" إلى تركيا في نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2023، قال جاوش أوغلو إن المباحثات التقنية مع الجانب الأمريكي في هذا الخصوص تسير بإيجابية.

وأضاف أن أنقرة أكدت لواشنطن أن شراء مقاتلات "F-16" بشكل مشروط، سيكون أمراً بلا معنى.

وتابع: "كانت هناك مطالب من الإدارة الأمريكية حول إسهامنا نحن أيضاً في دعم جهودها لدى مجلس الشيوخ (فيما يخص إلغاء البيع المشروط للمقاتلات)."

وأفاد بأن الإدارة الأمريكية والكونغرس يريان أن تزويد تركيا بمقاتلات "F-16" لن يكون لصالح أنقرة فقط، بل لصالح حلف شمال الأطلسي "ناتو" أيضاً.

وشدد على أن إلغاء البيع المشروط لمقاتلات "F-16" لتركيا، في نسخة مجلس الشيوخ خطوة غير كافية، مؤكداً ضرورة ربط تلك الخطوة بنتيجة في أقرب وقت.

وأشار إلى مواصلة تركيا مباحثاتها أيضاً مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المعارضين لبيع مقاتلات "F-16" لأنقرة، معرباً عن أمله في أن يجري التوصل إلى نتيجة إيجابية دون أي عراقيل.

الحرب الروسية الأوكرانية

وفي معرض رده على سؤال صحفي حول وجود جهود تركية للوساطة بين روسيا والغرب، قال جاوش أوغلو إنه لم تكن لبلاده أي مساعي في هذا الخصوص.

وأضاف أن تركيا نجحت فيما مضى بتأمين عقد لقاءات بين مسؤولين روس وأوكرانيين، مستشهداً على ذلك بلقاء وزيري خارجية البلدين في أنطاليا، ولقاءات الوفود الروسية والأوكرانية في إسطنبول خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى تطور مجريات الحرب في أوكرانيا وتقلص فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مبيناً أنه لا احتمال يلوح في الأفق لإجراء لقاء في المستقبل القريب، بين زعيمي روسيا وأوكرانيا.

وأردف: "لكن نأمل أن يجري ذلك، سنواصل جهودنا في هذا الشأن".

وأفاد جاوش أوغلو بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أكد في لقاءاته مع الزعماء الغربيين على هامش اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي، بالعاصمة التشيكية براغ، ضرورة عدم قطع قنوات الاتصال بين الغرب وروسيا.

وأوضح أنه سيأتي يوم ويجري التوصل فيه إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكداً أن تركيا ستواصل دوماً الإسهام في الوصول إلى تلك المرحلة.

التطبيع مع أرمينيا

وفي معرض رده على سؤال حول وجود التطبيع بين تركيا وأرمينيا، قال جاوش أوغلو إنه ليست هناك أية معاهدة سلام من المقرر توقيعها بين أنقرة ويريفان، أو تحضيرات من أجل ذلك.

وأضاف أنهم يتباحثون مع الجانب الأرميني في الوقت الراهن، خطوات تعزيز الثقة المتبادلة وما يمكن القيام به في هذا الإطار.

وأشار إلى عقد ممثلي تركيا وأرمينيا حتى الآن 4 لقاءات خارج البلدين، فيما شهد لقاؤهما الأخير الاتفاق على عقد اللقاءات التالية على أراضيهما.

وأكد أن تركيا صادقة في التطبيع مع أرمينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us