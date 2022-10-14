سياسة
3 دقيقة قراءة
بوتين: لن نوجه ضربات جديدة ضد أوكرانيا ولا حاجة للقاء بايدن
استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا، مضيفاً أنه لا يرى أنّ من الضروري "على الفور" توجيه ضربات جديدة مكثفة هناك.
بوتين: لن نوجه ضربات جديدة ضد أوكرانيا ولا حاجة للقاء بايدن
بوتين خلال مؤتمر صحافي عقب قمة إقليمية في كازاخستان  / Reuters
14 أكتوبر 2022

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة أنه لا يخطّط لضربات "مكثّفة" جديدة في أوكرانيا، بعد تلك التي شُنّت في بداية الأسبوع ردّاً على التدمير الجزئي لجسر القرم الذي يلقي باللوم فيه على كييف.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي عقب قمة إقليمية في كازاخستان، "في المستقبل القريب، ليست هناك حاجة لضربات مكثّفة. هناك أهداف أخرى في الوقت الحالي. سنرى لاحقاً"، مؤكداً أنّ هدفه ليس "تدمير أوكرانيا".

كما قال بوتين إنه "لا يرى حاجة" لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع واشنطن بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال بوتين رداً على سؤال عن اجتماع محتمل مع بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل "يجب أن نسأله عمّا إذا كان مستعدّاً لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا. لا أرى ضرورة، حتى أكون صادقاً". وأضاف أنّ مشاركته في القمة التي تستضيفها إندونيسيا لم تتقرّر بعد.

وأقر بوتين بأن حلفاء موسكو، ممثَّلين بالجمهوريات السوفيتية السابقة، "قلقون" إزاء النزاع في أوكرانيا، لكنه اعتبر أن النزاع لا يؤثر على علاقاتهم بالكرملين.

وقال "شركاؤنا بالطبع مهتمون وقلقون إزاء مستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية.. لكن هذا لا يؤثر بأي شكل على طابع ونوعية وعمق علاقات روسيا مع هذه الدول".

كما شكر بوتين الرئيس أردوغان على دوره المهم في تسهيل تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا واتفاق الحبوب.

وأبدى بوتين استعداد موسكو للحوار بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى وجود "وساطة هندية وصينية" من أجل بدء حوار لحل الأزمة.

وقال: إن "مواقف شركائنا بشأن عمليتنا العسكرية في أوكرانيا لم تتغير".

واعتبر الرئيس الروسي أن ألمانيا "أخطأت" بالوقوف إلى جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أزمة أوكرانيا.

وحول قرار التعبئة أشار بوتين إلى أنه لا يخطّط لتوسيع التعبئة "الجزئية" التي أعلنها قبل ثلاثة أسابيع في إطار الحرب على أوكرانيا، مشيراً إلى أنه جرى تجنيد 222 ألف رجل حتى الآن.

وبيّن أنه "لم يجرِ التخطيط لأي شيء آخر. لم يجرِ تلقّي أي مقترحات من وزارة الدفاع ولا أرى ضرورة لها في المستقبل المنظور"، مضيفاً أنه يتوقّع انتهاء التعبئة "في غضون أسبوعين"، معترفاً بأنها شهدت إخفاقات.

وقالت روسيا يوم الجمعة إنها فتحت تحقيقاً جنائياً في مزاعم عن قصف أوكراني لمنطقة حدودية روسية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ولم تحدد لجنة التحقيق الرسمية عدد الضحايا في الهجوم، الذي وقع يوم الخميس، وقالت إن قذائف من أوكرانيا دمرت مستودع ذخيرة في منطقة بيلجورود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us