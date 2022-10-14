قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه يمكن تصدير 63 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إلى الأناضول، الجمعة، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في العاصمة موسكو.

وأضاف نوفاك أن العلاقات التركية الروسية في مجال الطاقة "جيدة للغاية."

وأوضح أن القدرة الاستيعابية لخط "السيل التركي" تبلغ 31.5 مليار متر مكعب، مبيناً أن أحد خطوط المشروع مخصص للتصدير إلى البلدان الأخرى.

وأفاد رئيس الوزراء بإمكانية تصدير 63 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا، عبر تركيا من خلال خط أنابيب "السيل التركي."

وأكد ضرورة تقييم فكرة إنشاء مركز للغاز الطبيعي الروسي في تركيا، لافتاً إلى إمكانية تنفيذ مشروع كهذا في حال ظهرت الحاجة وأبدت جميع الأطراف اهتمامها بذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق، إنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز الروسي في تركيا.

وقال بوتين: "نشحن الغاز إلى الدول الأوروبية عبر تركيا، التي أثبتت أنه يمكنها أن تكون الطريق الأكثر موثوقية لتوريد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي".