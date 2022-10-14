أثمرت جهود الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية DITIB، بالاتفاق مع السلطات في مدينة كولونيا الألمانية برفع الأذان في أيام الجمعة بجامع كولونيا المركزي وذلك لمدة عامين.

وبموجب مبادرة مدتها عامان سيُسمح لكل المساجد في كولونيا، وعددها 35 مسجداً، برفع الأذان لمدة تصل إلى خمس دقائق أيام الجمعة بين وقت الظهيرة والساعة الثالثة عصراً.

كما سيجري الالتزام بشرط عدم إزعاج الجيران وعدم تجاوز مستوى الصوت البالغ 60 ديسيبل على مسافة 100 متر.

وبدأ المشروع بمبادرة من هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولون، التي قالت سابقاً إن "السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي علامة على الاحترام".

ويشمل ذلك مسجد كولونيا المركزي، الذي افتُتح في 2018 بعد أن أصبح بؤرة توتر وتنامي المشاعر المعادية للمسلمين من جانب الأحزاب اليمينية المتطرفة، لا سيما في أعقاب تدفق الباحثين عن اللجوء في 2015-2016.

وجرى دعم المشروع من قبل المنظمات الإسلامية الجامعة مثل الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، ومنظمة المجتمع الإسلامي ميلي جوروس والاتحاد الأوروبي التركي الإسلامي.