سياسة
4 دقيقة قراءة
الاحتجاجات مستمرة للأسبوع الرابع وخامنئي يحذر المحتجين من "تقويض" إيران
حذّر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، المتظاهرين من ما أسماه "تقويض الجمهورية الإسلامية" وذلك وسط استمرار الاضطرابات للأسبوع الرابع على التوالي بعد وفاة الشابة مهسا أميني، حيث شهدت مدن إيرانية عدة انتشاراً مكثفاً للشرطة.
الاحتجاجات مستمرة للأسبوع الرابع وخامنئي يحذر المحتجين من "تقويض" إيران
خامنئي يحذر المحتجين من تقويض إيران وسط استمرار الاضطرابات للأسبوع الرابع   / AA
14 أكتوبر 2022

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة إنه لا يمكن لأحد أن يجرؤ على التفكير في تقويض إيران، في تحذير هو الأشد لهجة للمحتجين منذ أن أثارت وفاة الشابة مهسا أميني، في أثناء احتجازها لدى الشرطة اضطرابات على مستوى البلاد دخلت الآن أسبوعها الرابع.

وتحولت مظاهرات شارك فيها أفراد من كل مناحي الحياة والأطياف المختلفة في إيران بعد مقتل أميني إلى مطالبات واسعة النطاق بالإطاحة بخامنئي و"موت الجمهورية الإسلامية".

وتمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه البلاد منذ ثورة 1979، حتى إن لم تكن الاضطرابات قريبة من الإطاحة بالنظام.

وشبه خامنئي إيران بالشجرة الثابتة. وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن هناك من وقفوا "بالضد من الجمهورية الإسلامية متصورين أن هذه النبتة يمكن اقتلاعها، لكن هذه النبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر باقتلاعها".

ووقعت بعض الاضطرابات الأكثر دموية في المناطق التي تقطنها أقليات عرقية لديها مظالم قائمة منذ فترة طويلة من الدولة، بما في ذلك الأكراد في الشمال الغربي والبلوش في الجنوب الشرقي.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 200 قتلوا في حملة القمع في أنحاء البلاد، بما في ذلك فتيات مراهقات.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 23 طفلاً على الأقل قُتلوا على يد قوات الأمن في إيران خلال الاحتجاجات. وتتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً ومن بينهم 20 فتى وثلاث فتيات.

وتوفيت أميني، وهي كردية إيرانية، في 16 سبتمبر/أيلول بعد اعتقالها في طهران بسبب ارتداء "ملابس غير لائقة".

وحملت إيران مسؤولية أعمال العنف على أعداء في الداخل والخارج، من بينهم انفصاليون مسلحون وقوى غربية، واتهمتهم بالتآمر على الجمهورية الإسلامية ونفت قتل قوات الأمن محتجين. وأفاد التلفزيون الرسمي في المقابل بمقتل ما لا يقل عن 26 من قوات الأمن.

قتلى في تزايد

وشهدت زاهدان في 30 سبتمبر/أيلول أحد أكثر الأيام دموية حتى الآن، إذ قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصاً في ذلك اليوم في حملة قمع بعد الصلاة.

وقالت السلطات إن مسلحين من البلوش هاجموا مركزاً للشرطة في ذلك اليوم، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. وأعلن الحرس الثوري أن خمسة من أفراده ومن الباسيج قتلوا.

ويبلغ عدد سكان إيران 87 مليون نسمة تقريباً، ويوجد بها سبع أقليات عرقية إلى جانب الأغلبية الفارسية. وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الأقليات، ومن بينهم الأكراد والعرب، يتعرضون للتمييز منذ فترة طويلة فيما تنفي إيران ذلك.

وذكر التلفزيون الحكومي أن ضابطاً بالحرس الثوري وعنصراً من الباسيج قُتلا برصاص "مثيري شغب" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في إقليم فارس بالجنوب. وأشارت وكالة أنباء إلى أنهما تعرضا لإطلاق نار بعد مواجهة "اثنين من المشاغبين" كانا يكتبان على جدران.

وتفاعل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي بغضب مع مقطع فيديو ظهر فيه ما يبدو أنه فرد من شرطة مكافحة الشغب وهو يتحرش بمتظاهرة في طهران. ولم يتسن لرويترز التحقق من المقطع.

ودعت أنسیة خزعلي نائبة الرئيس لشؤون المرأة إلى فتح تحقيق في الأمر وفقاً لما نقلته وسائل إعلام رسمية. وقالت الشرطة إنها ستحاسب كل من يثبت ارتكابه مخالفة.

وفي مدينة عبادان النفطية في الجنوب الغربي، قال شاهد آخر إن المحتجين كانوا يهتفون "الموت للديكتاتور" وسط انتشار مكثف للباسيج وشرطة مكافحة الشغب اليوم الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us