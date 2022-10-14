ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وشارك في الاجتماع المغلق الذي عقد في قصر "دولمة بهتشة" الرئاسي بمدينة إسطنبول، وزراء من كلا البلدين.

وعقب الاجتماع، وقّع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، البيان المشترك للاجتماع الثامن للجنة.

وفي المراسم التي أقيمت بحضور الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم، جرى توقيع 11 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات.

ووقعت تركيا وقطر، الجمعة، 11 اتفاقية تعاون لتعزيز علاقتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وشملت الاتفاقيات بروتوكول تعاون في مجال الإعلام والاتصالات، وبروتوكول تعاون آخر بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية وتلفزيون قطر.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية عالية الجودة بين وكالة اعتماد الحلال التركية ووزارة الصحة العامة القطرية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية.

واتفاقية للدمج المتبادل لمناطق خدمة الشبكات الساتلية (استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مجال الاتصالات الصوتية والمرئية والإنترنت والفاكس والتلفزيون والراديو) التي ينظمها الملحق 30B من لوائح الراديو، ومذكرات تفاهم في مجال الأمن الغذائي، وإدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية، ومجال أعمال البناء.

إضافة إلى اتفاقية بشأن إنشاء وتشغيل المراكز الثقافية وأنشطتها، وبروتوكول تعاون بين المركز الثقافي التركي يونس إمره وهيئة متاحف قطر، ومذكرة تفاهم في مجال الأرشيف الدبلوماسي.

كما وقّع وزيرا خارجية البلدين، مولود جاوش أوغلو، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، البيان المشترك للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين، في ديسمبر/كانون الأول 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

وهذه القمة هي الحادية والثلاثون بين الرئيس أردوغان والأمير تميم منذ عام 2014، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ الدبلوماسية الدولية.