سياسة
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أردوغان يعزّي في ضحايا انفجار منجم بارطن وارتفاع عدد الوفيات إلى 28 شخصاً
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد إلى 28 شخصاً، فيما أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تعازيه بضحايا الانفجار.
أردوغان يعزّي في ضحايا انفجار منجم بارطن وارتفاع عدد الوفيات إلى 28 شخصاً
وزير الصحة التركي: ارتفاع وفيات انفجار منجم بارطن إلى 28 / AA
14 أكتوبر 2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة عن تعازيه في ضحايا انفجار منجم شمالي البلاد.

وذكر الرئيس أردوغان في سلسلة تغريدات أن كل المؤسسات المعنية تعمل بتفانٍ كبير، وبخاصة المتعلقة منها بأعمال البحث والإنقاذ التي بدأتها على وجه السرعة.

وأشار إلى إيعازه لـ3 وزراء بالتوجه إلى منطقة الحادث للاطلاع والإشراف عن قرب على حيثيات الواقعة وأعمال الإنقاذ.

وأكد الرئيس التركي أنه ألغى برنامجاً له بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد كان مخططاً له، واعتزامه التوجه إلى منطقة أماسرا بولاية بارطن حيث وقع الانفجار لتنسيق الأعمال المتعلقة بالإنقاذ شخصياً.

وأضاف أن الطواقم الطبية كافة والمستشفيات في المنطقة مستنفرة لعلاج المصابين، مع تأسيس وزارة الصحة وحدة استجابة لحالات الطوارئ بالمنطقة، واستعداد طائرات الإسعاف للتحرك فوراً عند الضرورة.

وشدد أردوغان على أن السلطات المعنية فتحت تحقيقاً للكشف عن أسباب الانفجار وملابساته، وتعيين 3 نواب عامين في هذا الإطار.

ارتفاع عدد الضحايا

وفي وقت سابق الجمعة أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مصرع 22 شخصاً في حادثة انفجار المنجم.

وأضاف في بيان عبر حسابه على تويتر أن 11 مصاباً يتلقون العلاج.

هذا وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصاً في المنطقة الخطرة داخل المنجم.

فيما أعلن وزير الطاقة فاتح دونماز أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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