سياسة
3 دقيقة قراءة
اتهامات تلاحق "توتال" الفرنسية بدعمها للجيش الروسي والشركة تنفي تورطها
نفت شركة "توتال" الفرنسية، تقارير صحفية تفيد بأنها تساهم في توريد الغاز المكثف لتصنيع وقود الطائرات، والذي ربما استخدمه الجيش الروسي في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ما يجري إنتاجه من حقل غاز في سيبريا، بجانب شريكتها الروسية “نوفاتيك”، مخصص بالكامل للتصدير.
اتهامات تلاحق "توتال" الفرنسية بدعمها للجيش الروسي والشركة تنفي تورطها
تنتشر شركة توتال في أكثر من 130دولة في العالم ويعمل في مصانعها نحو 100 ألف موظف / Reuters
14 أكتوبر 2022

تقدمت منظمات غير حكومية فرنسية وأوكرانية بشكوى ”تواطؤ في جرائم الحرب”، ضد شركة “توتال إنرجيز” التي تتهمها بتشغيل حقل غاز يزعم أنه ينتج الكيروسين الذي تستخدمه الطائرات الحربية الروسية في أوكرانيا.

لكن عملاق النفط الفرنسي نفى إنتاج الكيروسين لصالح الجيش الروسي.

وأكد مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في باريس، يوم الجمعة، أنه تلقى رسمياً الشكوى وأنه سيفحصها.

وندد بيان صادر عن الشركة بالاتهامات ”المشينة والافترائية” التي ”تعد إهانة لنزاهة فرقنا وتتعارض مع قيمنا”.

وتأتي هذه الخطوة من قبل جماعة “رازوم وي ستاند” (نقف معاً) الحقوقية الأوكرانية ومنظمة “داروين كلا يمكس كواليشن” في أعقاب تحقيق نشرته المنظمة غير الحكومية البريطانية ”غلوبال ويتنس” وصحيفة “لو موند” الفرنسية في أغسطس/آب.

وإلى ذلك، قالت سفيتلانا رومانكو، مديرة “رازوم وي ستاند”، للأسوشيتدبرس ”نحن مصممون للغاية على محاسبة شركة توتال”.

وأضافت ”نتوقع من المدعي العام أن يفتح هو ومكتبه القضية ويحقق فيها لإظهار الصلات بروسيا.. وجميع أدوات التمويل التي مكنت من قصف المدنيين في بلادنا”.

وتابعت: ”نهدف إلى خلق سابقة لكل شركة أخرى قد تتجرأ حتى على الانتهاك بهذه الطريقة والتورط في مثل هذا الانتهاك لحقوق الإنسان، بخاصة عندما تكون البلاد في حالة حرب مفتوحة”.

وقال محامو المنظمة غير الحكومية، ويليام بوردون وفينسنت برينغارث وهنري ثوليز، في بيان إن ”مسألة محاسبة أكبر شركات العالم لم تكن بهذه الحدة، لاسيما في مناطق الصراع”.

وحللت “لو موند” و"غلوبال ويتنس" البيانات لتتبع سلسلة التوريد في حقل غاز في تيرموكارستوفوي بسيبيريا، حيث يُزعم أنه يجري تحويل الغاز السائل إلى كيروسين ويستخدم كوقود للطائرات الحربية في قاعدتين جويتين في روسيا.

وكانت "توتال" تمتلك 49% من الشركة التي تستغل حقل غاز تيرنفتغاز في سيبريا، بجانب شريكتها الروسية “نوفاتيك” التي تمتلك 51%. والشهر الماضي باعت “توتال إنرجيز” أسهمها لـ"نوفاتيك".

وقالت “توتال إنرجيز”، يوم الجمعة، إن مكثفات الغاز التي ينتجها تيرنفتجاز ”جرى تصديرها إلى الخارج”.

وأضافت المجموعة في بيان ”لذلك من المستحيل أنها كانت تُستخدم من قبل الجيش الروسي كوقود لطائراته”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عن تبنيه حِزماً جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، وذلك بعد انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us