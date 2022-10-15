سياسة
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"نمر بمرحلة جفاف صعبة".. ملك المغرب يدعو شعبه لترشيد استهلاك المياه
دعا الملك محمد السادس الإدارات والمصالح العمومية لأن تكون "قدوة في مجال استهلاك الماء"، كما دعا المغاربة لمضاعفة الجهود لتغيير حقيقي بالسلوك تجاه الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع".
"نمر بمرحلة جفاف صعبة".. ملك المغرب يدعو شعبه لترشيد استهلاك المياه
العاهل  المغربي محمد السادس دعا لقطع كل أشكال التبذير بالاستغلال العشوائي وغير المسؤول للماء
15 أكتوبر 2022

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة المغاربة لترشيد استهلاك المياه، وقال إن المغرب أصبح يعيش "بوضعية إجهاد مائي هيكلي" ويمر بمرحلة جفاف صعبة "هي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود".

وأضاف في خطاب ألقاه أمام البرلمان المغربي بغرفتيه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان المغربي: "مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب، وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية".

وأضاف أن الحالة الراهنة للموارد المائية في المغرب "تُسائلنا جميعاً حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها ومعالجة نقط الضعف التي تعانيها".

وقال: "لا يمكن حل جميع المشكلات بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.. لذلك ندعو لأخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لا سيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير بالاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية".

وقال: "واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفاعلية".

ودعا الإدارات والمصالح العمومية لأن تكون "قدوة في هذا المجال" كما دعا المغاربة لمضاعفة الجهود لتغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء... وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع".

وكان الديوان الملكي أعلن في فبراير/شباط الماضي أنه سينفق عشرة مليارات درهم (أكثر من مليار دولار)، لدعم القطاع الزراعي المتضرر من الجفاف.

وأقر العاهل المغربي برنامجاً عاجلاً يأتي على ثلاثة محاور أساسية تتعلق "بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وإدارة ندرة المياه"، في حين ينصب المحور الثالث على "تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين".

وأشار العاهل المغربي أيضاً إلى سياسة بناء السدود التي بدأها منذ توليه العرش في 1999، حيث "أنجز أكثر من 50 سداً منها الكبرى والمتوسطة إضافة إلى 20 سداً في طور الإنجاز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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