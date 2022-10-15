قال رجل الأعمال إيلون ماسك إن شركة اسبيس إكس لا يمكنها أن تمول خدمة استارلينك للإنترنت في أوكرانيا إلى الأبد، وهي الخدمة التي ساعدت المدنيين والعسكريين في الدولة على البقاء متصلين بالإنترنت خلال الحرب مع روسيا.

وجاء تصريح ماسك عبر تويتر بعد تقرير أفاد بأن شركة اسبيس إكس طلبت من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الدفع مقابل تقديم خدمة استارلينك.

وكتب ماسك على تويتر اسبيس إكس تتكلف 20 مليون دولار شهرياً لدعم احتياجات الاتصالات الأوكرانية والحفاظ على تشغيل خدمة الإنترنت بالأقمار الصناعية".

وقال مؤخراً إن اسبيس إكس أنفقت نحو 80 مليون دولار لتمكين تشغيل استارلينك هناك ودعمها.

وأضاف: "لا تطلب اسبيس إكس استرداد النفقات السابقة، ولكن لا يمكنها أيضاً تمويل النظام الحالي إلى الأبد (و)إرسال بضعة آلاف من المحطات الطرفية التي تستهلك بيانات أكثر بمئة ضعف من البيانات المستهلكة في المنازل في العادة. هذا غير معقول".

وأفادت شبكة CNN أن شركة سبيس إكس أرسلت خطاباً إلى البنتاغون الشهر الماضي ورد فيه أنها لا يمكنها مواصلة تمويل خدمة استارلينك في أوكرانيا وأنها ربما ستضطر إلى وقف تمويلها إلا إذا منحها الجيش الأمريكي عشرات الملايين من الدولارات شهرياً.

من ناحية أخرى ذكر مسؤول أمريكي أن وزارة الدفاع تلقت طلباً من مؤسس اسبيس إكس وتسلا إيلون ماسك لتولي تمويل شبكته من الأقمار الاصطناعية التي تقدم اتصالات مهمة في أرض المعركة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها مع روسيا.

وأشار المسؤول إلى أنهم عقدوا اجتماعات في البنتاغون لمناقشة الأمر ودراسته إلا أنهم لم يتخذوا قراراً بعد.

وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية لن تؤكد أن المحادثات الجارية حالياً مع الشركة تتعلق بمدفوعات لكنه قال إن الوزارة "مستمرة في التحدث مع اسبيس إكس وشركات أخرى فيما يتعلق بقدرات الاتصال عبر الأقمار الصناعية".

وقال مسؤول أوكراني كبير إن كييف ستجد حلاً لإبقاء خدمة الإنترنت عبر استارلينك عاملة في البلاد.

ويأتي الطلب في أعقاب جدل على تويتر بين ماسك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ففي تغريدات نشرت الليلة الماضية أشار ماسك إلى الخلاف وقال إنه قد يؤثر على قراره بإنهاء تمويل الشركة للأنظمة.

والأسبوع الماضي جادل ماسك بأنه من أجل التوصل إلى السلام يجب أن يسمح لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم التي استولت عليها عام 2014. وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تتبنى حالة الحياد وتتخلى عن محاولة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي رد ساخر نشر زيلينسكي استطلاعاً على تويتر خاصاً به يسأل: ”أي إيلون ماسك يعجبك أكثر؟ الشخص الذي يدعم أوكرانيا أم الشخص الذي يدعم روسيا؟”.