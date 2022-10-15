سياسة
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السعودية.. عرض نسخة من حذاء "النبي محمد" بمعرض الهجرة النبوية
عرض مركز إثراء نسخة من حذاء صنعه حرفيون من الأندلس وفقاً لرواية المُحدِّث المغربي ابن عساكر (1287م)، وهدف المعرض تسليط الضوء على "هجرة محمد من مكة إلى المدينة".
السعودية.. عرض نسخة من حذاء "النبي محمد" بمعرض الهجرة النبوية
المعرض يستمر تسعة أشهر ثم ينتقل إلى الرياض وجدة والمدينة المنورة ثم عدد من مدن العالم
15 أكتوبر 2022

عرض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" ما قيل إنه نسخة من "حذاء النبي محمد" خلال معرض يتناول موضوع الهجرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وعُرضت نسخة من حذاء صنعه حرفيون من الأندلس، وفقاً لرواية عالم الحديث المغربي ابن عساكر (1287م)، وفق ما ينقل موقع "سبق" السعودي.

وانطلق المعرض الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز مؤخراً مطلع السنة الهجرية الجديدة بحضور رفيع المستوى من مسؤولين وباحثين في الفن والتاريخ الإسلامي ومثقفين وضيوف من مختلف دول العالم.

وقال الموقع إن المعرض يستمر لمدة تسعة أشهر ثم ينتقل إلى كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة ثم عدد من مدن العالم، والهدف تسليط الضوء على "هجرة محمد من مكة إلى المدينة".

ونقل الموقع عن مدير المركز عبد الله الراشد أن الهجرة على خطى الرسول ليس معرضاً فحسب بل هو "مشروع نوعي متكامل يجري تقديمه بأسلوب معاصر وبطريقة استثنائية وغير مسبوقة".

وكشف مدير المركز أن تصميم المعرض استغرق ثلاث سنوات وساعد فيه أكثر من 70 باحثاً وفناناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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