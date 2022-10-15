سياسة
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تعاون أوكراني-سعودي لإطلاق الأسرى ومساعدات من الرياض بـ400 مليون دولار
أعلنت السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، فيما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه اتفق مع الأمير محمد بن سلمان على "التعاون في إطلاق سراح الأسرى".
تعاون أوكراني-سعودي لإطلاق الأسرى ومساعدات من الرياض بـ400 مليون دولار
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال عن محادثته مع ولي العهد "اتفقنا على التعاون في إطلاق سراح أسرى الحرب وتقديم مساعدات مالية كلية لأوكرانيا" / Twitter
15 أكتوبر 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على "التعاون في إطلاق سراح الأسرى وتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي في تغريدة لقد "تحدثت مع ولي العهد السعودي هاتفياً وشكرته على دعم وحدة أراضي أوكرانيا".

واختتم زيلينسكي بالقول لقد "اتفقنا على التعاون في إطلاق سراح أسرى الحرب وتقديم مساعدات مالية كلية لأوكرانيا".

وفي السياق أعلنت السعودية السبت تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية التي أضافت أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأكد ولي العهد السعودي خلال المكالمة "موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة"، حسب الوكالة.

ولعبت السعودية الشهر الماضي دوراً مفاجئاً في تسهيل تبادل أسرى حرب بين موسكو وكييف.

ومع ذلك فإن الحرب في أوكرانيا أججت التوتر بين الولايات المتحدة والسعودية بعد أن قاومت الأخيرة ضغوطاً لزيادة إنتاج النفط بهدف التخفيف من أزمة الطاقة الناتجة عن النزاع الدامي.

وتعرضت السعودية لانتقادات من واشنطن بعد أن وافقت منظمة أوبك+ التي تقودها المملكة على خفض كبير للإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة.

واتهمت واشنطن أوبك+ بالانحياز إلى موسكو، والأربعاء هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن السعودية ستواجه "عواقب" بسبب هذا القرار.

وفي 24 فبراير/شباط أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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