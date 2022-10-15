سياسة
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زعيم كروات البوسنة: يجب المحافظة على علاقات جيّدة مع تركيا
ذكر رئيس الاتحاد الديمقراطي الكرواتي القومي في البوسنة دراغان كوفيتش أن من بين أولويات الحكومة الجديدة المحافظة على العلاقات جيدة مع تركيا، لما لها من تأثير واضح في سياسة البوسنة.
زعيم كروات البوسنة: يجب المحافظة على علاقات جيّدة مع تركيا
كوفيتش: الحكومة الجديدة التي ستُشكّل بعد انتخابات 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يجب أن تستمر على علاقات جيدة مع تركيا / AA
15 أكتوبر 2022

قال دراغان كوفيتش رئيس الاتحاد الديمقراطي الكرواتي القومي في البوسنة، إن الحكومة الجديدة التي ستُشكّل بعد انتخابات 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يجب أن تستمر على علاقات جيدة مع تركيا.

جاء ذلك في مقابلة للأناضول مع كوفيتش قيّم من خلالها التوقعات الانتخابية في البلاد والعلاقات مع تركيا وقرار قانون الانتخابات الذي وصفه كريستيان شميدت المندوب السامي المراقب لتطبيق اتفاق السلام لعام 1995، بأنه لصالح الكروات.

وأشار كوفيتش إلى أن حزبه تحوّل إلى "حزب رئيسي ومفصلي" خلال فترة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، وأن الحزب سوف يبدأ على الفور المشاركة في عملية التفاوض حولها.

أولويات الحكومة الجديدة

أعلن زعيم الاتحاد الديمقراطي الكرواتي أن سلّم الأولويات سيبدأ من الحصول على وضع الدولة المرشحة للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي وإجراء إصلاحات جذرية في الهياكل الإدارية والاقتصادية.

وفي سياق أولويات الحكومة الجديدة قال كوفيتش: "رغم أن تركيا لا تجاور البلاد إلا أن لها تأثيراً واضحاً في سياسة البوسنة، لذلك يجب المحافظة على العلاقات جيدة مع تركيا".

وأردف: "العلاقات مع تركيا يجب أن تكون على مستوى مؤسسات البوسنة، ومن المهم تطوير العلاقات الثنائية مع أنقرة في المجالات كافة".

وذكر زعيم الحزب الكرواتي البوسني أن العودة للسياسات التي جرى اتباعها في التسعينيات عندما اندلعت حرب البوسنة لن تكون مفيدة لأي من الأطراف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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