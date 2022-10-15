سياسة
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باكستان تستدعي السفير الأمريكي عقب تصريحات لبايدن.. ما القصة؟
أعلنت باكستان استدعاء السفير الأمريكي عقب تصريحات أدلى بها الرئيس جو بايدن، وكان بايدن وصف باكستان بالقول: "ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم"، وذلك لأنها تمتلك أسلحة نووية.
باكستان تستدعي السفير الأمريكي عقب تصريحات لبايدن.. ما القصة؟
صرّحت الخارجية الباكستانية بأن قرار استدعاء السفير الأمريكي لن يؤثر سلباً على العلاقات مع الولايات المتحدة / AA
15 أكتوبر 2022

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري السبت إنه جرى استدعاء السفير الأمريكي في البلاد بعد أن قال الرئيس جو بايدن في خطاب إن باكستان "ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم" لأنها تمتلك "أسلحة نووية".

وأضاف الوزير أنه فوجئ بتعليقات بايدن وأن سوء التفاهم نشأ عن "قلة التواصل".

وقال بوتو زرداري إنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلباً على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات يوم الخميس خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي "لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي".

وتطرّق بايدن في أثناء الحفل إلى الحديث عن علاقات الولايات المتحدة بعدة دول مثل تجاه روسيا والصين ثم انتقل إلى الحديث عن باكستان بعبارات اعتبرتها وسائل إعلام "التصريحات الأمريكية الأكثر عدائية ضد إسلام آباد".

وتأتي تعليقات بايدن بعد يومين فقط من إصدار وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المكونة من 48 صفحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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