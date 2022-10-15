أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد، إلى 41 شخصاً.

وتفقد الرئيس أردوغان المنجم بمنطقة أماسرا في ولاية بارطن، الذي شهد انفجاراً أمس الجمعة.

كما ترأس أردوغان اجتماعاً، في مركز التنسيق المتنقل التابع لإدارة الطوارئ والكوارث (آفاد).

وعقب ذلك أدلى أردوغان تصريحات أمام المنجم المنكوب، أشار فيها إلى ارتفاع وفيات انفجار المنجم إلى 41 بعد انتشال جثة آخر عامل.

ورافق الرئيس أردوغان في جولته التفقدية عدد من المسؤولين بينهم نائبه فؤاد أوقطاي ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب ووزير الصحة فخر الدين قوجة، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، ارتفاع وفيات انفجار المنجم إلى 41، مشيراً بالوقت ذاته إلى أن فرق البحث أنقذت 58 عاملاً من أصل 110.

وأشار صويلو إلى تلقي 11 مصاباً العلاج في المشافي.

ومساء الجمعة أعلن الرئيس أردوغان إلغاء برنامجه في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد واعتزامه التوجه إلى منطقة أماسرا بولاية بارطن، حيث وقع الانفجار، بغرض "تنسيق كل الأعمال المتعلقة بالبحث والإنقاذ شخصياً".

تعازٍ دولية لتركيا

أعربت وزارة الخارجية الأردنية الجمعة في بيان عن "أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة بضحايا حادثة الانفجار التي وقعت في منجم للتعدين بولاية بارطن شمالي تركيا مساء اليوم (الجمعة)".

كما أعربت فلسطين، السبت، عن تعازيها لتركيا في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن، وتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتعازي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بضحايا انفجار المنجم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ومن جهته بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة تعزية إلى نظيره التركي في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن.

وأعرب بوتين عن خالص تعازيه للرئيس أردوغان في ضحايا الحادث، حسب بيان صادر عن الكرملين السبت. كما أبدى حزنه وتضامنه مع أسر الضحايا وذويهم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جهته بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف السبت برسالة تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن.

كما أعربت المملكة العربية السعودية، السبت، عن تضامنها مع تركيا في حادث الانفجار الذي وقع في منجم بمنطقة أماسرا بولاية بارطن، شمالي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "تعرب المملكة عن تضامنها مع تركيا حكومة وشعباً جراء الانفجار الذي وقع في منجم بارطن".

وفي تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر عن "حزنه العميق" إثر تلقيه نبأ سقوط ضحايا جراء الانفجار الذي وقع في منجم شمالي تركيا.

وأضاف :"قلوبنا ودعاؤنا مع أسر الضحايا والشعب التركي، آمل أن يجري إنقاذ الأشخاص المحاصرين في أسرع وقت ممكن".

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برقية تعزية باللغة التركية في ضحايا الانفجار في حسابه على تويتر السبت، قائلاً: "ببالغ الحزن تلقيت نبأ انفجار منجم في منطقة أماسرا في ولاية بارطن، أقدم التعازي لأسر وأقارب من فقدوا أرواحهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأصدرت وزارة الخارجية العُمانية السبت بياناً حول انفجار بارطن أعربت فيه عن تعاطفها مع جمهورية تركيا في حادث الانفجار.

وفي سياق متصل أصدر العديد من بعثات "الدول الغربية" برقيات تعازٍ في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بارطن.

وفي تغريدة نشرتها أعربت "السفارة الأمريكية" عن حزنها حيال الانفجار وقدمت تعازيها لذوي الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت السفارة الإيطالية في تغريدة: "نشاطر عائلات الضحايا حزنهم ونشاطر الشعب التركي آلامه، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جهته أعرب القائم بأعمال السفارة البريطانية آجاي شارما في تغريدة عن حزنه حيال الانفجار، مقدماً تعازيه لتركيا في ضحايا الانفجار ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت سفارات فرنسا واليونان عبر تغريدات عن حزنها حيال الانفجار وقدمت التعازي لتركيا بضحاياه، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

والسبت أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان عن "خالص تعازي مصر للشعب التركي الصديق، والدولة التركية، في ضحايا انفجار المنجم".

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الذي وقع الجمعة ناجم عن تسرب غاز.