سياسة
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الاتحاد الأوروبي يسجل عجزاً تجارياً كبيراً في ظل أزمة الطاقة
سجلت منطقة اليورو في أغسطس/آب، أكبر عجز تجاري منذ عام 2015، حيث ارتفعت فاتورة الواردات مع ارتفاع أسعار الطاقة. وهو تراجع للشهر العاشر على التوالي في تحول كبير للتكتل التجاري الذي يحقق عادة فائضاً تجارياً كبيراً. تعرف التفاصيل.
الاتحاد الأوروبي يسجل عجزاً تجارياً كبيراً في ظل أزمة الطاقة
أبراج كهرباء في راتكليف أون سور في إنجلترا- أرشيفية / Reuters
15 أكتوبر 2022

كشفت تقارير رسمية الجمعة أن منطقة اليورو سجلت في أغسطس/آب، أكبر عجز تجاري منذ عام 2015، حيث ارتفعت فاتورة الواردات مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن ميزان السلع التجاري لمنطقة اليورو تراجع في أغسطس/آب بنحو 51 مليار يورو، وهو أعلى عجز مسجل منذ انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد في 2015 لتصبح العضو التاسع عشر.

وارتفع العجز منذ يوليو/تموز ليصل إلى 34 مليار يورو، مسجلاً تراجعاً للشهر العاشر على التوالي في تحول كبير للتكتل التجاري الذي كان يحقق عادة فائضاً تجارياً كبيراً.

وأدى تضخم فاتورة الواردات الأوروبية من الطاقة، إلى تحول الاتحاد من الفائض إلى العجز التجاري.

وفي أغسطس/آب ارتفعت صادرات منطقة اليورو من السلع 24% على أساس سنوي إلى 231.1 مليار يورو، وهو ما يتفق تقريباً مع حجم الصادرات في يوليو/تموز. إلا أن الزيادة في الصادرات كانت أقل من فاتورة الواردات التي ارتفعت بنسبة 53.6% على أساس سنوي إلى 282.1 مليار يورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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