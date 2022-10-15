سياسة
2 دقيقة قراءة
لزيادة "النفوذ".. المستشار الألماني يدعو لتوسيع رقعة الاتحاد الأوروبي شرقاً
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز التزام بلاده بمبدأ توسيع رقعة الاتحاد الأوروبي عبر زيادة عدد الدول الأعضاء، قائلاً إنه يتعين على الاتحاد الاستعداد لضم دول البلقان ودول أخرى، ليكون قادراً بعد ذلك على زيادة نفوذه في الشؤون العالمية.
لزيادة "النفوذ".. المستشار الألماني يدعو لتوسيع رقعة الاتحاد الأوروبي شرقاً
وسط احتدام الصراع مع روسيا.. المستشار الألماني يدعو إلى توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً / Reuters
15 أكتوبر 2022

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز السبت إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، وقال لتجمع من الديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين إن الاتحاد سيكون قادراً بعد ذلك على زيادة نفوذه في الشؤون العالمية.

وجعل شولتز توسيع الاتحاد الأوروبي، ليشمل دول البلقان ودولاً أخرى، بنداً رئيسياً في سياسته الخارجية منذ توليه منصبه. وصار هذا الأمر أكثر إلحاحاً منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا التي صارت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في صيف هذا العام.

وقال شولتز خلال الاجتماع "يمكن أن يصبح للاتحاد الأوروبي ثقل أكبر في العالم إذا ضم 30 أو 36 دولة ينعم فيها أكثر من 500 مليون مواطن بالحرية والعدل".

وأضاف: "إنني ملتزم بتوسيع الاتحاد الأوروبي. استمرار نمو الاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق مكسب لنا جميعاً".

ويضم الاتحاد الأوروبي حالياً 27 عضواً، ويشكل انضمام أعضاء جدد إليه من أوروبا الشرقية والبلقان تهديداً لمصالح موسكو.

وكانت روسيا قد طالبت حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بإلغاء قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الحلف مستمر بالتصعيد ويرفع من حجم المخاطرة.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن الحلف فشل في تنفيذ المشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى "دولة معادية لبلاده"، معتبراً أنه كان بإمكان الناتو منع التصعيد في أوكرانيا، إلا أنه اختار العكس.

ووصل التوتر بين موسكو والغرب إلى أعلى المستويات على وقع الهجوم الروسي المستمر منذ نحو 8 أشهر على أراضي أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us