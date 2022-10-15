دعا المستشار الألماني أولاف شولتز السبت إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، وقال لتجمع من الديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين إن الاتحاد سيكون قادراً بعد ذلك على زيادة نفوذه في الشؤون العالمية.

وجعل شولتز توسيع الاتحاد الأوروبي، ليشمل دول البلقان ودولاً أخرى، بنداً رئيسياً في سياسته الخارجية منذ توليه منصبه. وصار هذا الأمر أكثر إلحاحاً منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا التي صارت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في صيف هذا العام.

وقال شولتز خلال الاجتماع "يمكن أن يصبح للاتحاد الأوروبي ثقل أكبر في العالم إذا ضم 30 أو 36 دولة ينعم فيها أكثر من 500 مليون مواطن بالحرية والعدل".

وأضاف: "إنني ملتزم بتوسيع الاتحاد الأوروبي. استمرار نمو الاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق مكسب لنا جميعاً".

ويضم الاتحاد الأوروبي حالياً 27 عضواً، ويشكل انضمام أعضاء جدد إليه من أوروبا الشرقية والبلقان تهديداً لمصالح موسكو.

وكانت روسيا قد طالبت حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بإلغاء قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الحلف مستمر بالتصعيد ويرفع من حجم المخاطرة.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن الحلف فشل في تنفيذ المشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى "دولة معادية لبلاده"، معتبراً أنه كان بإمكان الناتو منع التصعيد في أوكرانيا، إلا أنه اختار العكس.

ووصل التوتر بين موسكو والغرب إلى أعلى المستويات على وقع الهجوم الروسي المستمر منذ نحو 8 أشهر على أراضي أوكرانيا.