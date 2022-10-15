سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | وقفة احتجاجية في السويد ضد برنامج تلفزيوني أساء إلى تركيا ورئيسها
نظم اتحاد الديمقراطيين الدوليين "UID"، وقفة في العاصمة السويدية ستوكهولم، احتجاجاً على إساءة برنامج تلفزيوني بالعبارات والصور إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
شاهد | وقفة احتجاجية في السويد ضد برنامج تلفزيوني أساء إلى تركيا ورئيسها
في 30 سبتمبر/أيلول الماضي بث التلفزيون الرسمي السويدي "SVT" برنامجاً تضمن عبارات وصوراً مسيئة لأردوغان / AA
15 أكتوبر 2022

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، وقفة احتجاجية على خلفية برنامج تلفزيوني تضمن عبارات وصوراً مسيئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتجمع المشاركون في الوقفة التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين "UID" فرع السويد، أمام مبنى التلفزيون الرسمي الذي بث البرنامج المذكور.

وألقى رئيس فرع الاتحاد المذكور بالسويد، أوغور يلدز، كلمة خلال الوقفة بدأها بالترحم على أرواح ضحايا منجم أماسرا في تركيا.

وأضاف أن المشاركين في الوقفة جاؤوا للتعبير عن رفضهم لبرنامج تلفزيوني تضمن عبارات مسيئة إلى الرئيس أردوغان تحت مسمى "حرية التعبير".

وتجدر الإشارة إلى أن التلفزيون الرسمي السويدي "SVT"، بث برنامج أخبار ساخراً في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، قدمه كريستوفر أهونن أبيلكويست، وتضمن عبارات وصوراً مسيئة إلى الرئيس أردوغان.

وانضم إلى البرنامج المدعو "قدير مرال" المعروف بمناصرته لتنظيمي PKK/YPG الإرهابيين، حيث قدم نشرة أخبار ساخرة باللغة الكردية تضمنت عبارات مسيئة إلى أردوغان.

ويتكون "اتحاد الديمقراطيين الدوليين" من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من دول أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us