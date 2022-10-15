شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، وقفة احتجاجية على خلفية برنامج تلفزيوني تضمن عبارات وصوراً مسيئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتجمع المشاركون في الوقفة التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين "UID" فرع السويد، أمام مبنى التلفزيون الرسمي الذي بث البرنامج المذكور.

وألقى رئيس فرع الاتحاد المذكور بالسويد، أوغور يلدز، كلمة خلال الوقفة بدأها بالترحم على أرواح ضحايا منجم أماسرا في تركيا.

وأضاف أن المشاركين في الوقفة جاؤوا للتعبير عن رفضهم لبرنامج تلفزيوني تضمن عبارات مسيئة إلى الرئيس أردوغان تحت مسمى "حرية التعبير".

وتجدر الإشارة إلى أن التلفزيون الرسمي السويدي "SVT"، بث برنامج أخبار ساخراً في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، قدمه كريستوفر أهونن أبيلكويست، وتضمن عبارات وصوراً مسيئة إلى الرئيس أردوغان.

وانضم إلى البرنامج المدعو "قدير مرال" المعروف بمناصرته لتنظيمي PKK/YPG الإرهابيين، حيث قدم نشرة أخبار ساخرة باللغة الكردية تضمنت عبارات مسيئة إلى أردوغان.

ويتكون "اتحاد الديمقراطيين الدوليين" من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من دول أوروبا.