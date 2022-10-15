بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، هاتفياً، مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، التطورات الأخيرة في الحرب الدائرة مع روسيا.

وحسب بيان وزارة الخارجية التركية، السبت، قدم كوليبا تعازيه إلى جاوش أوغلو في ضحايا حادثة المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد.

وفي السياق، أعرب جاوش أوغلو على تويتر، عن شكره لنظرائه البريطاني والفرنسي والإسباني والهولندي واليوناني والسويدي والبولندي والأذربيجاني والجورجي والمالديفي، على رسائل التعزية التي قدموها في ضحايا انفجار المنجم.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات انفجار منجم بارطن إلى 41.

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الذي وقع الجمعة، ناجم عن تسرب غاز.