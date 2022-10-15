سياسة
1 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات الحرب
بحث وزير الخارجية التركي مع نظيره الأوكراني تطورات الوضع في الحرب الدائرة مع روسيا، فيما قدم الوزير الأوكراني تعازيه إلى نظيره التركي في ضحايا حادثة المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد.
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات الحرب
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا / AA
15 أكتوبر 2022

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، هاتفياً، مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، التطورات الأخيرة في الحرب الدائرة مع روسيا.

وحسب بيان وزارة الخارجية التركية، السبت، قدم كوليبا تعازيه إلى جاوش أوغلو في ضحايا حادثة المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد.

وفي السياق، أعرب جاوش أوغلو على تويتر، عن شكره لنظرائه البريطاني والفرنسي والإسباني والهولندي واليوناني والسويدي والبولندي والأذربيجاني والجورجي والمالديفي، على رسائل التعزية التي قدموها في ضحايا انفجار المنجم.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات انفجار منجم بارطن إلى 41.

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الذي وقع الجمعة، ناجم عن تسرب غاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us