يستعد حمام "تشينلي"، أحد أعرق الحمامات التاريخية في مدينة إسطنبول لاستقبال ضيوفه في عام 2023.

وجرى ترميم الحمام الذي يعد أحد أجمل الأعمال الرائعة للمهندس العثماني الشهير معمار سنان واستعادته مجدَه السابق، إذ من المرتقب أن يفتتح أبوابه أمام الضيوف العام المقبل.

ويقع الحمام في منطقة الفاتح في إسطنبول في حي Zeyrek الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ويشتهر الحمام الذي بني في أربعينيات القرن الخامس عشر تحت رعاية بربروس خير الدين باشا، المعروف أيضاً باسم الأميرال الكبير للبحرية العثمانية بربروس، بزخرفته ببلاط أزرق فيروزي.

ويقول القائمون على مشروع الترميم إن البلاط في الحمام والرخام على جدرانه لم يصمدا حتى العصر الحديث، وبقيت شظايا منهما، فيما عُثِر أثناء التنقيب على 400 قطعة أخرى من البلاط سيجري عرضها في متحف صغير في الجزء الخلفي من الحمام عند اكتمال المشروع.

وخلال عملية الترميم التي بدأت عام 2010، عُثر على قطع أثرية من الإمبراطوريات الرومانية والبيزنطية والعثمانية.

ويقع الحمام فوق صهريج بيزنطي يستخدم لتزويده بالمياه، إلا أنه سيجري استخدام المياه فيه من الإمدادات البلدية وسيجري تسخينه بالغاز الطبيعي بدلاً من نار الحطب.

وقد جرى عرض بعض القطع الأثرية الخاصة بالحمام في متحف بينالي إسطنبول للفن المعاصر بنسخته السابعة عشرة، حيث تمكن المهتمون من مشاهدتها مجاناً.

الحمام هو واحد من 13 مكاناً في جميع أنحاء المدينة تتيح للسكان المحليين والزوار الاطلاع على ثقافة المدينة التاريخية وطرق العناية الشخصية التي كانت تتبع في الماضي.

وصمم الحمام وفق الهندسة المعمارية العثمانية الكلاسيكية؛ وهو مغطى بقبة كبيرة ويوجد فيه حمام سباحة ونافورة ويحيطه غرف صغيرة لتبديل الملابس.