دعا الحاكم الإقليمي للعاصمة الأوكرانية كييف أوليكسي كوليبا، سكانها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بعد قصف الجيش الروسي للبنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وحسب وسائل إعلام أوكرانية، أكد كوليبا أن قصف القوات الروسية صباح السبت للبنية التحتية لشبكة الكهرباء في منطقة العاصمة، تسبب في أضرار كبيرة.

ودعا كوليبا سكان منطقة كييف إلى ترشيد استخدام الكهرباء، وحذر من قطع التيار واللجوء إلى الشموع في حال عدم الالتزام.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأناضول أن أحياء عديدة في كييف باتت مظلمة بعد قطع الكهرباء عن مصابيح الطرقات.

وبعد دعوة الإدارة العسكرية، أطفأ أصحاب المحال التجارية في كييف الإنارة عن لافتات محلاتهم.