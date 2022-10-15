سياسة
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شاهد| شوارع كييف تغرق في الظلام بعد قصف روسي ودعوات لترشيد استهلاك الكهرباء
حاكم كييف يدعو سكانها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بعد قصف الجيش الروسي للبنية التحتية للطاقة. وكانت القوات الروسية، قصفت السبت البنية التحتية لشبكة الكهرباء في العاصمة، ما تسبب في أضرار كبيرة.
شاهد| شوارع كييف تغرق في الظلام بعد قصف روسي ودعوات لترشيد استهلاك الكهرباء
أحياء عديدة في كييف باتت مظلمة بعد قطع الكهرباء عن مصابيح الطرقات / AFP
15 أكتوبر 2022

دعا الحاكم الإقليمي للعاصمة الأوكرانية كييف أوليكسي كوليبا، سكانها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بعد قصف الجيش الروسي للبنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وحسب وسائل إعلام أوكرانية، أكد كوليبا أن قصف القوات الروسية صباح السبت للبنية التحتية لشبكة الكهرباء في منطقة العاصمة، تسبب في أضرار كبيرة.

ودعا كوليبا سكان منطقة كييف إلى ترشيد استخدام الكهرباء، وحذر من قطع التيار واللجوء إلى الشموع في حال عدم الالتزام.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأناضول أن أحياء عديدة في كييف باتت مظلمة بعد قطع الكهرباء عن مصابيح الطرقات.

وبعد دعوة الإدارة العسكرية، أطفأ أصحاب المحال التجارية في كييف الإنارة عن لافتات محلاتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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