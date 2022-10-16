سياسة
2 دقيقة قراءة
فلسطين.. شهيد برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شاباً استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها ظهر السبت برصاص الجيش الإسرائيلي الحي بالصدر في قراوة بني حسان غربي سلفيت.
فلسطين.. شهيد برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة
منذ عدة أشهر ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات شمالي الضفة قتل خلالها عشرات الفلسطينيين وأصاب المئات / AA
16 أكتوبر 2022

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الأحد استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات شمال الضفة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الشاب مجاهد أحمد محمد داود (30 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها ظهر السبت برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في الصدر في قراوة بني حسان غربي سلفيت".

وأصيب 10 فلسطينيين السبت برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قوة عسكرية قرية قراوة بني حسان غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن إصابتين خطيرتين "برصاص الاحتلال الحي في الصدر وصلتا إلى مستشفى سلفيت الحكومي". (أعلن عن استشهاد أحدهم).

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لقوات إسرائيلية داخل القرية، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة مع السكان الفلسطينيين.

وقال الصحفي الفلسطيني معين ريان من سكان القرية لمراسل الأناضول إن "أكثر من 10 مركبات عسكرية إسرائيلية داهمت القرية ظهر السبت فاندلعت مواجهات عفوية مع السكان أصيب خلالها 10 مواطنين بالرصاص، 3 منهم حالتهم خطرة".

وأضاف أن المواجهات "بدأت وسط القرية ثم انتقلت إلى أطرافها"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي "عرقل وصول السكان إلى مزارعهم لقطف الزيتون وأجبر عمالاً يعملون بورشات بناء على مغادرتها".

ومنذ عدة أشهر ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات شمالي الضفة قتل خلالها عشرات الفلسطينيين وأصاب مئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us