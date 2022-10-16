أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الأحد استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات شمال الضفة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الشاب مجاهد أحمد محمد داود (30 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها ظهر السبت برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في الصدر في قراوة بني حسان غربي سلفيت".

وأصيب 10 فلسطينيين السبت برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قوة عسكرية قرية قراوة بني حسان غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن إصابتين خطيرتين "برصاص الاحتلال الحي في الصدر وصلتا إلى مستشفى سلفيت الحكومي". (أعلن عن استشهاد أحدهم).

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لقوات إسرائيلية داخل القرية، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة مع السكان الفلسطينيين.

وقال الصحفي الفلسطيني معين ريان من سكان القرية لمراسل الأناضول إن "أكثر من 10 مركبات عسكرية إسرائيلية داهمت القرية ظهر السبت فاندلعت مواجهات عفوية مع السكان أصيب خلالها 10 مواطنين بالرصاص، 3 منهم حالتهم خطرة".

وأضاف أن المواجهات "بدأت وسط القرية ثم انتقلت إلى أطرافها"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي "عرقل وصول السكان إلى مزارعهم لقطف الزيتون وأجبر عمالاً يعملون بورشات بناء على مغادرتها".

ومنذ عدة أشهر ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات شمالي الضفة قتل خلالها عشرات الفلسطينيين وأصاب مئات.