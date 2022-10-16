حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد من أن بلاده "لن تلتزم أبداً التخلي عن استخدام القوة" عندما يتعلق الأمر بتايوان، وذلك في خطاب ألقاه لدى افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين.

وقال الرئيس في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يعقد مرة كل خمس سنوات في بكين إن الصين ستسرع في بناء جيش على مستوى عالمي وتعزز قدرتها على بناء قدرة ردع استراتيجية.

وقال شي لممثلي الحزب الشيوعي في قاعة الشعب الكبرى في بكين إن "حل مسألة تايوان شأن صيني ويجب حلها من قبل الشعب الصيني وحده. سنلتزم السعي إلى احتمال إعادة التوحيد بشكل سلمي بأكبر قدر من المصداقية والجهد، لكننا لن نلتزم التخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بحق اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة".

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وديمقراطي جزءاً من أراضيها التي تتعيّن عليها إعادتها يوماً ما وإن كان بالقوة العسكرية.

وقال شي: "تمضي عجلات إعادة التوحيد والإحياء الوطني التاريخية إلى الأمام"، مضيفاً أن "إعادة التوحيد مع الوطن الأم يجب أن تتحقق وستتحقق".

وندد شي أيضاً بـ"النزعة الانفصالية والتدخل" في قضية الجزيرة.

كما أشاد بانتقال هونغ كونغ من "الفوضى إلى الحكم"، بعد فرض قانون الأمن القومي عام 2020 الذي سحق المعارضة في المدينة التي كانت تتمتع بالديمقراطية في الماضي.

وقال إن "الوضع في هونغ كونغ حقق تحولاً كبيراً من الفوضى إلى الحكم".