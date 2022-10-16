حذّرت الخارجية الأمريكية السبت من أن إيران تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سجنإيفين بطهران، بعد الاضطرابات والحرائق التي اندلعت داخل السجن.

ووقعت الاضطرابات في هذا السجن الذي يُعدّ الأبرز في إيران، في وقت تشهد البلاد منذ شهر احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في تغريدة: "تتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين دون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فوراً"، مشيراً إلى أن واشنطن تتابع بشكل عاجل التقارير عن الحادث.

اضطرابات ليلية

وشهد سجن إيفين "اضطرابات" ليل السبت تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصره واندلاع حريق في أحد أقسامه، قبل أن يعود الوضع "تحت السيطرة"، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن فرق الإطفاء في المكان أن الحريق أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح.

وأظهرت لقطات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض النيران والدخان المتصاعد من مبنى السجن الواقع في شمال غرب العاصمة.

وكان مصدر أمني أفاد الوكالة في وقت سابق أن "اضطرابات ومواجهات وقعت ليل السبت في قسم احتجاز المجرمين بسجن إيفين"، تطوّرت إلى "إشكال بينهم وبين عناصر السجن"، وأضرم هؤلاء "البلطجية النيران بمستودع للألبسة في السجن، ما تسبب بحريق".

وأضاف: "حالياً الوضع تحت السيطرة بشكل كامل والهدوء يسود في السجن، وعناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران"، موضحاً أنه جرى "فصل مثيري الشغب عن الآخرين، والمحتجزون الآخرون عادوا إلى زنزاناتهم".

من جهته نقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن حريقاً اندلع في أحد أقسام السجن عقب "نزاع بين عدد من الموقوفين".

وأشار الموقع نقلاً عن سلطات السجون الإيرانية إلى أن "الشرطة استُدعيت لمساعدة عناصر السجن لإعادة الهدوء في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً أنه جرت السيطرة على النيران.