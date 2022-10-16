قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه، خطأ.

وأضاف في تصريح بولاية أوريجون: "لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ".

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشكلات تراس وعندما سُئل عن قوة الدولار قال بايدن: "لست قلقاً بشأن قوة الدولار. أنا قلق بشأن بقية العالم".

وفي وقت سابق السبت قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت إن بعض الضرائب ستُزاد كما أنه توجد ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق، موضحاً أن رئيسة الوزراء ليز تراس ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلاً على شهر.

وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية أقالت تراس وزير المالية كواسي كوارتنج وألغت بنوداً من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل.

ومع إظهار استطلاعات الرأي تراجع معدل التأييد لكل من حزب المحافظين الحاكم ورئيسة الوزراء شخصياً تعتمد تراس على هانت للمساعدة في إنقاذ رئاستها للوزراء بعد أقل من 40 يوماً من تولي المنصب.

وفي مقال لصحيفة ذا صن نُشر في ساعة متأخرة من مساء السبت اعترفت تراس بأن الخطط ذهبت "أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق".

وأضافت: "لا يمكننا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو دون الحفاظ على ثقة الأسواق بالتزامنا تحقيق وضع مالي سليم".

وقالت إن هانت سيضع في نهاية الشهر خطة لتخفيض الدين العام "على المدى المتوسط".

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن هانت سيلغي مزيداً من حزمة تراس الأصلية عن طريق تأخير التخفيض المخطط للمعدل الأساسي لضريبة الدخل كجزء من محاولة يائسة لتحقيق التوازن.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الرقابة المالية المستقلة في بريطانيا قولها في مسودة توقعات إنه قد تكون فجوة بقيمة 72 مليار جنيه إسترليني (80 مليار دولار) في المالية العامة بحلول عام 2027-2028، وهو أسوأ مما توقعه الاقتصاديون.