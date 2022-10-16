أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن الوضع العسكري الميداني قرب باخموت هو "الأصعب" حالياً في شرق أوكرانيا بعد أيام من إعلان القوات الموالية لروسيا اقترابها من المدينة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "لا يزال الوضع خطيراً للغاية في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك" في حوض دونباس الصناعي.

وأضاف أن "الوضع الأصعب هو قرب باخموت مثل الأيام السابقة ولا نزال نحتفظ بمواقعنا".

وكانت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك أعلنت الخميس سيطرتها على قريتين قريبتين هما أوبيتين وإيفانغراد.

وتقصف القوات الروسية منذ أسابيع باخموت التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة.

من جانبها قالت إدارة مدينة دونيتسك المدعومة من روسيا الأحد إن قصف القوات الأوكرانية أحدث أضراراً في المبنى الإداري للمدينة.

وكتبت الإدارة عبر تطبيق المراسلات تيليغرام أن المدخل الرئيسي للمبنى تعرض للقصف ولحقت أضرار بعدة سيارات بالقرب منه.

ولم تبدِ أوكرانيا أي رد فعل فوري على الهجوم، ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من التصريح.

فرنسا تدرّب جنوداً أوكرانيين

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو لصحيفة لو باريزيان يوم السبت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيد اقتراحاً لتدريب عدد كبير من الجنود الأوكرانيين في البلاد.

وأضاف: "الرئيس وافق على خطة تدريب تسمح باستقبال ألفَي جندي أوكراني في فرنسا، سيُلحَقون بوحداتنا لعدة أسابيع".

وقال الوزير إن فرنسا سلّمت 18 مدفع هاوتزر قيصر حتى الآن لأوكرانيا وأن المحادثات مستمرة لإرسال ستة مدافع أخرى. وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك تدرس فرنسا أيضاً تسليم صواريخ أرض-أرض.

وتعهد أيضاً بأن تقدم فرنسا صواريخ كروتال قصيرة المدى المضادة للطائرات التي تُستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وقال ماكرون يوم الأربعاء إن فرنسا ستُقدّم أنظمة رادار ودفاع جوي إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة ولا سيما لمساعدتها في حماية نفسها من هجمات الطائرات المُسيرة والصواريخ.

وسبق أن زودت باريس أوكرانيا بصواريخ ميسترال المضادة للطائرات التي تطلق من الكتف.