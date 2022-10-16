تواصل الدول والرؤساء والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية تقديمها التعازي لتركيا في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن أسفر عن وفاة 41 شخصاً.

وقدم وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس في رسالة التعازي لنظيره التركي خلوصي أقار في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن، فيما قدمت وزارة الخارجية الإيرانية السبت تعازيها إلى تركيا، إذ نشر الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني رسالة تعزية بضحايا المنجم على موقع الوزارة.

بدوره قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعازيه للشعب التركي، وقال بلينكن في تغريدة عبر تويتر الأحد: "حزينون بسبب الخسائر في الأرواح في انفجار المنجم في بارطن. نتقدم بأحر تعازينا لأسر الضحايا وأحبائهم ونتمنى الشفاء التام للمصابين".

وقدمت من جهتها دول أمريكا اللاتينية التعازي لتركيا في ضحايا المنجم، ونشرت فنزويلا والسلفادور والمكسيك وبوليفيا وباراغواي وتشيلي وكولومبيا وبنما وكوبا رسائل تعزية وتضامن مع تركيا وأسر الضحايا.

وبعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برقية تعزية إلى تركيا ونقل المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي أن غوتيريش "حزين للغاية" للخسائر في الأرواح جراء انفجار المنجم في منطقة أماسرا بولاية بارطن.

وفي ذات السياق أعربت وزارة الخارجية الأردنية الجمعة في بيان عن "أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة بضحايا حادثة الانفجار التي وقعت في منجم للتعدين بولاية بارطن شمالي تركيا مساء اليوم (الجمعة)".

كما أعربت فلسطين السبت عن تعازيها لتركيا في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن، وتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتعازي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضحايا انفجار المنجم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

من جهته بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة تعزية إلى نظيره التركي. وأعرب بوتين عن خالص تعازيه للرئيس أردوغان في ضحايا الحادث، حسب بيان صادر عن الكرملين السبت. كما أبدى حزنه وتضامنه مع أسر الضحايا وذويهم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جهته بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برسالة تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن.

كما أعربت المملكة العربية السعودية السبت عن تضامنها مع تركيا في حادث الانفجار الذي وقع في منجم بمنطقة أماسرا بولاية بارطن شمالي البلاد.

وفي تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر عن "حزنه العميق" إثر تلقيه نبأ سقوط ضحايا جراء الانفجار الذي وقع في منجم شمالي تركيا. وأضاف: "قلوبنا ودعاؤنا مع أسر الضحايا والشعب التركي، آمل أن يجري إنقاذ الأشخاص المحاصرين في أسرع وقت ممكن".

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برقية تعزية باللغة التركية في ضحايا الانفجار في حسابه على تويتر السبت، قائلاً: "ببالغ الحزن تلقيت نبأ انفجار منجم في منطقة أماسرا في ولاية بارطن، أقدم التعازي لأسر وأقارب من فقدوا أرواحهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأصدرت وزارة الخارجية العُمانية السبت بياناً حول انفجار بارطن أعربت فيه عن تعاطفها مع جمهورية تركيا في حادث الانفجار.

البعثات الدبلوماسية

وفي سياق متصل أصدر العديد من بعثات "الدول الغربية" برقيات تعازٍ في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بارطن.

وقالت السفارة الإيطالية في تغريدة: "نشاطر عائلات الضحايا حزنهم ونشاطر الشعب التركي آلامه ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين". كما أعرب القائم بأعمال السفارة البريطانية آجاي شارما في تغريدة عن حزنه حيال الانفجار، مقدماً تعازيه لتركيا في ضحايا الانفجار ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت سفارات فرنسا واليونان عبر تغريدات عن حزنها حيال الانفجار وقدمت التعازي لتركيا بضحاياه، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

والسبت أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان عن "خالص تعازي مصر للشعب التركي الصديق والدولة التركية في ضحايا انفجار المنجم".

أردوغان ممتن

وعقب تلقيه التعازي أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن امتنانه للدول التي قدمت تعازيها لأنقرة في ضحايا انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مساء السبت عبر حسابه على تويتر، مرفقة بصورة تضم أعلام الدول المعزية لبلاده.

وقال أردوغان إنه يعبر عن امتنانه باسم الشعب التركي حيال التضامن الصادق من قبل الدول الصديقة التي شاركت بلاده ألمها عبر رسائل التعزية والمواساة.

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الذي وقع الجمعة ناجم عن تسرب غاز.