بلغت الصادرات التركية إلى بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي 24.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك فإن صادرات البلاد إلى بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي حققت نمواً خلال الفترة المذكورة بنسبة 24.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتصدّر العراق قائمة دول الشرق الأوسط والخليج العربي الأكثر استيراداً من تركيا، وذلك بواقع 7 مليارات و507 ملايين دولار، تلته إسرائيل بـ5 مليارات و111 مليون دولار، ثم الإمارات بمليارين و539 مليون دولار.

وخلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي بلغت الصادرات التركية إلى دولة قطر ملياراً و89 مليون دولار، وإلى السعودية 420 مليوناً و865 ألف دولار.