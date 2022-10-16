كشف موقع أكسيوس السبت نقلاً عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أنّ البيت الأبيض يشعر "بخيبة أمل شديدة" من تصريح الرئيس الفلسطيني محمودعباس، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديميربوتين، بأنه لا يثق بإدارة جوبايدن، ورفضه توسط الولاياتالمتحدة وحدها في حلّ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات عباس لبوتين على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) في العاصمة الكازاخستانية أستانا الخميس الماضي.

وكان الرئيس الفلسطيني قال لنظيره الروسي: "نحن لا نثق بهم ولا نعتمد عليهم ولا نقبل بأي حال من الأحوال أنّ تكون أمريكا الطرف الوحيد الوسيط في حلّ الصراع". وأعرب عباس عن "سعادته ورضاه" من الموقف الروسي تجاه الفلسطينيين مضيفاً أنّ "روسيا تتمسّك بالعدالة والقانون الدولي وهذا يكفينا".

وحسب الموقع عبّر مسؤولون في إدارة بايدن عن غضبهم من تصريحات عباس، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إنّ "الإدارة تشعر بخيبة أمل من موقف الزعيم الفلسطيني"، فيما شدد على أنّ واشنطن لا ترى أنّ روسيا ستكون "الوسيط الأمثل" في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ولم يردَّ مسؤولون فلسطينيون على الفور على طلب "أكسيوس" للتعليق.