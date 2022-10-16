سياسة
1 دقيقة قراءة
وزراء خارجية منظمة الدول التركية يعقدون جلسة طارئة في إسطنبول
ذكر بيان للخارجية التركية أن مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة الدول التركية سيعقد جلسة طارئة الاثنين لمناقشة تحضيرات قمة زعماء المنظمة المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وزراء خارجية منظمة الدول التركية يعقدون جلسة طارئة في إسطنبول
جلسة طارئة الإثنين لوزراء خارجية منظمة الدول التركية في إسطنبول
16 أكتوبر 2022

تُعقد في إسطنبول الاثنين جلسة طارئة لمجلس وزراء خارجية بلدان منظمة الدول التركية.

وذكر بيان للخارجية التركية، أن الاجتماع سيناقش تحضيرات قمة زعماء المنظمة المزمع عقدها في مدينة سمرقند في أوزبكستان يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما سيناقش الاجتماع الطارئ القضايا ذات الأولوية المطروحة على جدول أعمالها حسب البيان.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، وزراء خارجية الدول الأعضاء وهي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، فيما سيشارك وزراء خارجية المجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وكان مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة الدول التركية، عقد آخر اجتماع له افتراضياً يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدتها كازاخستان حينها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us