تُعقد في إسطنبول الاثنين جلسة طارئة لمجلس وزراء خارجية بلدان منظمة الدول التركية.

وذكر بيان للخارجية التركية، أن الاجتماع سيناقش تحضيرات قمة زعماء المنظمة المزمع عقدها في مدينة سمرقند في أوزبكستان يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما سيناقش الاجتماع الطارئ القضايا ذات الأولوية المطروحة على جدول أعمالها حسب البيان.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، وزراء خارجية الدول الأعضاء وهي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، فيما سيشارك وزراء خارجية المجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وكان مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة الدول التركية، عقد آخر اجتماع له افتراضياً يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدتها كازاخستان حينها.