أعلنت وزارة الدفاع الروسية إيقاف تقدم عسكري للقوات الأوكرانية في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولايف.

وقالت الوزارة في بيان إن قواتها تواصل غاراتها الجوية على أهداف عسكرية وعلى منظومة الطاقة في أوكرانيا، باستخدام أسلحة بعيدة المدى دقيقة التوجيه.

وأضافت الوزارة: "تحققت أهداف الهجمات. جميع الأهداف المحددة حُيّدت".

وأشارت روسيا إلى أن قواتها تمسكت بمواقعها خلال "قتال حامي الوطيس" في منطقة خيرسون وأنها أيضاً هاجمت المواقع الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

وفي منطقة خاركيف بأوكرانيا، قالت روسيا إنها دمرت ثلاثة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع ونقطة عبور على نهر أوسكول، أقامتها القوات الأوكرانية لنقل الإمدادات الاحتياطية والذخيرة.

هجمات متبادلة

ميدانياً أيضاً، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنه في خلال الأربع والعشرين ساعة حتى صباح اليوم الأحد، استهدفت القوات الروسية أكثر من 30 بلدة وقرية في أنحاء البلاد وشنت خمس ضربات صاروخية و23 غارة جوية وما يصل إلى 60 هجوماً بقذائف وصواريخ.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، وقوع 16 انفجاراً قرب مطار مدينة بيلغورود الروسية.

وقال مركز الاتصالات الاستراتيجية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور على تليغرام، إن السكان المحليين بمدينة بيلغورود الروسية الحدودية أحصوا 16 انفجاراً قرب مطار المدينة، وفق وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية.

وفي نفس السياق، أكد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، على تليغرام، أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح في القصف الأوكراني على المدينة.

وأوضح أن 3 أشخاص من نفس العائلة أصيبوا بجروح في قصف على مدينة بيلغورود، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

من جهتها، أعلنت أوكرانيا مقتل 10 مدنيين وإصابة 14 آخرين بجروح جراء القصف الروسي، على مناطق سكنية متفرقة في البلاد.

وذكر كيريل تيموشينكو، نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، عبر حسابه على تليغرام الأحد أن 10 مدنيين قُتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح في الهجمات على مناطق دنيبرو وخاركيف وزاباروجيا ودونيتسك وخيرسون.

خسائر روسية

ومن جهة أخرى، أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية الأحد بأن القوات الروسية فقدت خلال اليوم الأخير 300 عسكري، إذ ارتفع إجمالي خسائر روسيا من الجنود إلى 65 ألفاً خلال الفترة بين 24 فبراير/شباط و16 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية دمرت 268 طائرة و242 مروحية وألفين و529 دبابة و5 آلاف و193 مركبة مدرعة و1589 مدفعاً و365 قاذفة صواريخ و186 منظومة دفاع جوي للروس.

وأشار البيان إلى أن الجيش الأوكراني دمر أيضاَ ثلاثة آلاف و959 مركبة و16 سفينة وزورقاً سريعاً خفيفاً و1224 طائرة بلا طيار تابعة للقوات الروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أعلن في 21 سبتمبر/أيلول الماضي أن 5937 جندياً روسياً قتلوا في الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة من الأرض في هجمات مضادة نفذتها مؤخراً في الشرق والجنوب، يقول مسؤولون إن هذا التقدم سيتباطأ على الأرجح بمجرد مواجهة القوات الأوكرانية لمقاومة شرسة.