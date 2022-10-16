سياسة
3 دقيقة قراءة
انتقادات لرئيس البرازيل بسبب قاصرات فنزويليات زارهن في منزلهن.. ما القصة؟
أزمة جديدة يواجهها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بعد تصريحات بأنه دخل منزل تعيش فيه فتيات فنزويليات قاصرات بأحد الأحياء الفقيرة، وهو ما استغله المعارضون قبل الانتخابات الرئاسية.
انتقادات لرئيس البرازيل بسبب قاصرات فنزويليات زارهن في منزلهن.. ما القصة؟
رئيس البرازيل والمرشح لإعادة انتخابه جاير بولسونارو في أحد التجمعات الانتخابية / Reuters
16 أكتوبر 2022

قبل أسبوعين من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في البرازيل، انتقدت المعارضة اليسارية الرئيس جايير بولسونارو بعد تصريحات عن دخوله إلى منزل تسكنه فتيات فنزويليات قاصرات لمح إلى أنهن بائعات هوى.

وفي مقابلة عن الوضع في فنزويلا نقلتها الصحف المحلية، روى الرئيس اليميني حادثة تعود إلى أبريل/نيسان2021 خلال زيارة لحي فقير في برازيليا.

وقال بولسونارو الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2019 "أوقفت دراجتي النارية في زاوية شارع وخلعت خوذتي وبدأت أنظر إلى الفتيات، ثلاث أو أربع، جميلات يبلغن من العمر 14 أو 15 عاماً ويرتدين زياً موحداً، في يوم سبت في أحد الأحياء".

واضاف "انتابني شعور بالراحة، عدت وسألت (هل يمكنني الدخول إلى منزلك؟)، ثم دخلت"، موضحا أنه في المنزل، "كان هناك 15 أو عشرون فتاة (...) جميعهن فنزويليات تراوح أعمارهن بين 14 و15 عاماً يستعددن ليوم السبت، لماذا؟ لكسب لقمة العيش"، متسائلاً: "هل هذا ما تريده لابنتك؟".

ويتنافس رئيس الدولة المنتهية ولايته والمرشح لإعادة انتخابه، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر/تشرين الأول مع الرئيس الأسبق ومرشح اليسار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأكد بولسونارو مرات عدة أن البرازيل ستواجه المصير الذي لقيته فنزويلا إذا فاز منافسه.

وأدت تصريحات بولسونارو إلى سيل من الانتقادات التي رد عليها بحدة مساء السبت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه دخل إلى هذا المنزل مع "عشرة أشخاص آخرين" وأمام كاميرات شبكة "سي إن إن".

وقال إن "حزب العمال (اليساري (حزب لولا) يتجاوز كل الحدود"، مؤكداً: "حاربت باستمرار الاعتداء الجنسي على الأطفال وعارضت باستمرار النظام الفنزويلي وواكبت معاناة العائلات التي أتت من فنزويلا إلى البرازيل"، معبراً عن "غضبه" من الانتقادات.

وفي وقت سابق، وصف رئيس حزب العمال غليسي هوفمان في تغريدة على تويتر بولسونارو بأنه "فاسد" و"مجرم"، فيما أعرب عضو مجلس الشيوخ راندولف رودريغيز منسق حملة لولا، عن "اشمئزازه".

وكشف استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الأحد أن الرئيس اليساري الأسبق سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر بـ53 في المئة من الأصوات مقابل 47 في المئة لرئيس الدولة اليميني المتطرف المنتهية ولايته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us