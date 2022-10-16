يبدأ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مناوراته النووية السنوية "ستدفاست نوون"، بمشاركة عشرات الطائرات فوق شمال وغرب أوروبا.

وحسب الموقع الإلكتروني للحلف، فإن القوات الجوية للناتو ستبدأ الاثنين مناورات الردع النووي بمشاركة 14 دولة ونحو 60 طائرة من مختلف الطرازات، بما فيها مقاتلات من الجيل الرابع والخامس.

وذكر الموقع أن المناورات ستستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهي تدريبات روتينية متكررة ولا علاقة لها بأي من الأحداث العالمية الحالية.

ويشارك في المناورات طائرات استطلاع وقاذفات أمريكية طويلة المدى من طراز B52 وطائرات تزويد بالوقود.

وستجري التدريبات فوق سماء بلجيكا التي تستضيف المناورات، وفوق بحر الشمال والمملكة المتحدة، حسب المصدر ذاته، الذي أكد أنه لن تُستخدم أسلحة حية خلال المناورات.

وكانت المتحدثة باسم الناتو، أوانا لونجسكيو، قالت الجمعة إن مناورات "ستدفاست نون، التي يستضيفها كل عام حليف من الناتو، "تساعد في ضمان سلامة وفعالية وأمن الردع النووي للحلف".