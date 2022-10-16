قال تقرير جديد صادر عن مستشاري التحقيق البيئي إن تلوثاً إشعاعياً كبيراً اكتُشف في مدرسة ابتدائية في ضواحي مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية حيث أُنتجت أسلحة نووية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد تقرير شركة”بوسطن كيمكال داتا كورب” المخاوف بشأن وجود تلوث في مدرسة جانا الابتدائية في منطقة هايزلوود التعليمية في فلوريسان والتي أثارتها دراسة سابقة لسلاح المهندسين بالجيش.

ويستند التقرير الجديد إلى عينات مأخوذة في أغسطس/آب من المدرسة، وفقاً لصحيفة سانت لويس بوست ديسباتش. لم تذكر بوسطن كيمكال الجهة التي طلبت التقرير ومولته.

وقالت آشلي بيرنو، رئيسة جمعية الآباء والمعلمين في جانا والتي لديها ابن في المدرسة: "شعرت بالفاجعة.. يبدو الأمر مبتذلاً للغاية، لكنه يأخذ أنفاسك منك”.

وتقع المدرسة في سهل الفيضي لخور كولد ووتر، التي تلوثت بالنفايات النووية من إنتاج الأسلحة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأُلقيت النفايات في مواقع بالقرب من مطار سانت لويس لامبرت الدولي، بجوار الخور الذي يتدفق إلى نهر ميزوري. ينظف سلاح المهندسين الخور منذ أكثر من 20 عاماً.

ووجد تقرير السلاح أيضاً تلوثاً في المنطقة ولكن عند مستويات أقل بكثير، ولم يأخذ أي عينات على مسافة 300 قدم من المدرسة.

وتضمن التقرير الأخير عينات مأخوذة من مكتبة جانا ومطبخها وفصولها وملاعبها وساحات الألعاب.

وكانت مستويات النظائر المشعة مثل الرصاص 210 والبولونيوم والراديوم والسموم الأخرى "أكثر بكثير" مما توقعته شركة بوسطن كيمكال. عُثِر على عينات غبار ملوثة أُخذت من داخل المدرسة.

وقال التقرير إن استنشاق أو تناول هذه المواد المشعة يمكن أن يسبب إصابات كبيرة.

وقال التقرير: "ستوجد حاجة إلى برنامج علاجي كبير لجعل الظروف في المدرسة تتماشى مع التوقعات".

ومن المتوقع أن يكون التقرير الجديد موضوعاً رئيسياً في اجتماع مجلس إدارة منطقة هايزلوود يوم الثلاثاء.

وقالت المقاطعة في بيان إنها ستتشاور مع محاميها وخبرائها لتحديد الخطوات التالية.