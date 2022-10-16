سياسة
3 دقيقة قراءة
العثور على نفايات مشعة في مدرسة بولاية ميزوري الأمريكية
جرى الكشف عن تلوث إشعاعي كبير في مدرسة ابتدائية في ضواحي مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية حيث جرى إنتاج أسلحة نووية خلال الحرب العالمية الثانية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مستشاري التحقيق البيئي.
العثور على نفايات مشعة في مدرسة بولاية ميزوري الأمريكية
  العثور على نفايات مشعة في مدرسة بولاية ميزوري الأميركية   / AA
16 أكتوبر 2022

قال تقرير جديد صادر عن مستشاري التحقيق البيئي إن تلوثاً إشعاعياً كبيراً اكتُشف في مدرسة ابتدائية في ضواحي مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية حيث أُنتجت أسلحة نووية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد تقرير شركة”بوسطن كيمكال داتا كورب” المخاوف بشأن وجود تلوث في مدرسة جانا الابتدائية في منطقة هايزلوود التعليمية في فلوريسان والتي أثارتها دراسة سابقة لسلاح المهندسين بالجيش.

ويستند التقرير الجديد إلى عينات مأخوذة في أغسطس/آب من المدرسة، وفقاً لصحيفة سانت لويس بوست ديسباتش. لم تذكر بوسطن كيمكال الجهة التي طلبت التقرير ومولته.

وقالت آشلي بيرنو، رئيسة جمعية الآباء والمعلمين في جانا والتي لديها ابن في المدرسة: "شعرت بالفاجعة.. يبدو الأمر مبتذلاً للغاية، لكنه يأخذ أنفاسك منك”.

وتقع المدرسة في سهل الفيضي لخور كولد ووتر، التي تلوثت بالنفايات النووية من إنتاج الأسلحة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأُلقيت النفايات في مواقع بالقرب من مطار سانت لويس لامبرت الدولي، بجوار الخور الذي يتدفق إلى نهر ميزوري. ينظف سلاح المهندسين الخور منذ أكثر من 20 عاماً.

ووجد تقرير السلاح أيضاً تلوثاً في المنطقة ولكن عند مستويات أقل بكثير، ولم يأخذ أي عينات على مسافة 300 قدم من المدرسة.

وتضمن التقرير الأخير عينات مأخوذة من مكتبة جانا ومطبخها وفصولها وملاعبها وساحات الألعاب.

وكانت مستويات النظائر المشعة مثل الرصاص 210 والبولونيوم والراديوم والسموم الأخرى "أكثر بكثير" مما توقعته شركة بوسطن كيمكال. عُثِر على عينات غبار ملوثة أُخذت من داخل المدرسة.

وقال التقرير إن استنشاق أو تناول هذه المواد المشعة يمكن أن يسبب إصابات كبيرة.

وقال التقرير: "ستوجد حاجة إلى برنامج علاجي كبير لجعل الظروف في المدرسة تتماشى مع التوقعات".

ومن المتوقع أن يكون التقرير الجديد موضوعاً رئيسياً في اجتماع مجلس إدارة منطقة هايزلوود يوم الثلاثاء.

وقالت المقاطعة في بيان إنها ستتشاور مع محاميها وخبرائها لتحديد الخطوات التالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us