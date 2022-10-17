أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الأحد عن استغرابه من الاتهامات الموجهة إلى بلاده بأن المملكة تقف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وقال في تغريدة على تويتر: "نستغرب من الاتهامات بأن المملكة تقف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا".

وأضاف في التغريدة التي جاءت تعليقاً على تغريدة أخرى للرئيس الأوكراني يشكر فيها السعودية على دعمها وحدة أراضي بلاده: "هذه الاتهامات الزائفة (بأن المملكة تقف مع روسيا) لم تأتِ من الحكومة الأوكرانية".

وتابع في تغريدة أخرى: "على الرغم من أن قرار أوبك+ الذي اتُّخذ بالإجماع كان لدوافع اقتصادية بحتة، فإن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!".

ومضى قائلاً: "إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضاً؟".

وفي وقت سابق اليوم أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيعيد تقييم علاقات بلاده مع السعودية "لوقوفها بجانب روسيا" ضد المصالح الأمريكية، على حد قوله.

يأتي ذلك على خلفية قرار تحالف الدول المصدرة للنفط أوبك في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل، ما أثار غضب واشنطن التي اعتبرته قراراً "قصير النظر".

وقال سوليفان في تصريح لشبكة CNN إن بايدن لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبل العلاقة مع السعودية منفرداً وسيشاور أعضاء الكونغرس من الحزبين للعمل بشكل مشترك.