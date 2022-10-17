أعلن الجيش اللبناني الأحد أن "زورقين حربيين" تابعين للجيش الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة جنوب البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش، وذلك عقب أيام من موافقة لبنان وإسرائيل على مسودة "اتفاق" لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأفاد البيان بأن "زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة نحو 481 متراً ولمدة ساعتين و5 دقائق".

وأضاف أنه في وقت لاحق "أقدم زورق معادٍ آخر على خرق البقعة البحرية ذاتها لمسافة نحو 370 متراً".

واستطرد بأن "الخرق (الحدودي) تجري متابعته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

ولم يصدر تعليق من إسرائيل حول بيان الجيش اللبناني حتى الساعة 21:20 ت.غ.

وفي وقت سابق الأحد كشف نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب أن التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية قد يجري في 26 أو 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والخميس أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة بلاده على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك عقب مفاوضات غير مباشرة بينهما بوساطة أمريكية، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية ورعاية الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعاً.