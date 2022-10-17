سياسة
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نواب بريطانيون سيحاولون الإطاحة بتراس هذا الأسبوع.. ما القصة؟
سيحاول أعضاء بالبرلمان البريطاني الإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس هذا الأسبوع رغم تحذير داوننج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة، حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل.
نواب بريطانيون سيحاولون الإطاحة بتراس هذا الأسبوع.. ما القصة؟
ديلي ميل: نواب بريطانيون سيحاولون الإطاحة بتراس هذا الأسبوع / Reuters
17 أكتوبر 2022

قالت صحيفة ديلي ميل إن أعضاء بالبرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير داوننج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف النقاب عنها أن أكثر من 100 عضو في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم مستعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من تراس إلى جراهام برادي رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة.

وفقدت بريطانيا الغارقة في أزمة سياسية ثلاثة رؤساء وزراء منذ أن صوتت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وقال التقرير إن النواب سيحثون برادي على إبلاغ تراس أن "وقتها انتهى" أو تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت الفوري للثقة بقيادتها.

وأضاف التقرير أن جراهام يقاوم هذه الخطوة قائلاً إن تراس ووزير المالية المعين حديثاً جيريمي هانت يستحقان فرصة لوضع استراتيجية اقتصادية في ميزانية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول.

من ناحية أخرى قالت صحيفة تايمز إن بعض أعضاء البرلمان عقدوا مباحثات سرية بشأن تبديل تراس والإتيان بزعيم جديد.

وكانت تراسفازت بقيادة حزب المحافظين الشهر الماضي بعد أن وعدت بخفض الضرائب وتقاتل الآن من أجل بقائها السياسي بعد أن تخلت عن بنود رئيسية من البرنامج.

وأثارت الفوضى سخطاً داخل الحزب الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب العمال المعارض عليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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