سياسة
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بورن: 30% من محطات وقود فرنسا تعاني نقص البنزين بسبب إضراب العمال
أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية أن الإضراب المستمر في شركة توتال إنرجيز أثّر على إمدادات بنزين محطات الوقود، وإثر ذلك صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة إلى العمل لضمان استئناف "الحد الأدنى من الخدمات".
بورن: 30% من محطات وقود فرنسا تعاني نقص البنزين بسبب إضراب العمال
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن / AFP
17 أكتوبر 2022

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأحد إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب "إضراب مستمر" منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز النفطية الكبرى، مما أثار احتمال استدعاء المزيد من العمال.

وأضافت بورن في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية الفرنسية "نحو 30% من المحطات لدينا تعاني مشكلة بالإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود".

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة السبت أن 27.3% من محطات الوقود تواجه مشكلات في الإمدادات، انخفاضاً من 28.5% في اليوم السابق و30.85% يوم الأربعاء، عندما بدأ الاستدعاء.

وبموجب خطة الاستدعاء صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة إلى العمل لضمان استئناف الحد الأدنى من الخدمات.

وقالت بورن داعية إلى إنهاء الإضراب: "إذا كانت الأوضاع متوترة غداً... فسنمضي في الاستدعاء".

وأوضحت: "يوجد اتفاق على الأجور وقعت عليه المنظمات التي تمثل غالبية الموظفين في توتال إنرجيز (..) وعلى العمال أن يعودوا إلى العمل".

وفي إطار منفصل قالت بورن إن من المقرر أن تقر الحكومة مشروع "قانون موازنة 2023" باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز التصويت في البرلمان.

وأضافت أن الحكومة ستلجأ على الأرجح إلى هذا الإجراء بموجب المادة 49.3 من الدستور دون تحديد موعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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